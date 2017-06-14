Новые приключения Кота ИБ в Краснодаре

Выставки \\ 14.06.2017 10:34

1 июня Краснодар в третий раз стал местом действия “Кода информационной безопасности”. В теплые края с удовольствием приехали лучшие эксперты, а с ними и наш Кот.

Самые свежие тренды ИБ, как всегда, разобрали на вводной секции. Ее экспертами выступили Илья Шабанов (Anti-Malware), Антон Соловей (Falcongaze), Карен Карагедян (Trend Micro), Александр Волков (IBA Group), Андрей Шпаков (S-Terra CSP).

Во второй секции “Защита от внешних угроз” представили экспертизу ведущие разработчики СЗИ: S-Terra CSP, ESET, Trend Micro, Актив и Check Point.

Также в секции прозвучал доклад Ильи Шабанова о технологических тенденциях рынка ИБ. Защита опаздывает за изменениями ИТ-ландшафта -уверен эксперт.

День сегодняшний - это IoT как инструмент злоумышленников, целевые атаки, в том числе, с применением шифровальщиков и социальной инженерии, кибертерроризм и атаки на АСУ ТП, кибервойны. Существующие технологии ИБ способны обеспечить лишь “защиту вчерашнего дня”. С другой стороны, хорошая новость: на фоне растущей киберпреступности ИБ без работы не останется.

В секции “Информационная безопасность в действии” узнали о реалиях рынка ИБ в госсекторе (Конфидент), познакомились с кейсом внедрения IDM в БПС Сбербанк (IBA Group, Минск), рассмотрели противоядия для коварных шифровальщиков (Доктор Веб).

Однако ⅔ инцидентов по-прежнему возникают по вине сотрудников. В секции по внутренним угрозам представители SearchInform и Falcongaze подробно рассмотрели один из мощных современных инструментов защиты -DLP-системы, а Алексей Калинников (COMPAREX) призвал ими не ограничиваться.

Заключительной частью конференции стала “Горячая десятка”. Под модерацией Ильи Шабанова составили список самых актуальных проблем и их решений по версии краснодарских безопасников:

1)Низкая грамотность пользователей

Решение:обучение, тренинги в игровой форме, учения, инструктаж, повышение ответственности

2)Бюджеты, нет денег

Решение: доказывать эффективность ИБ перед бизнесом, считать сроки окупаемости и стоимость владения

3)Квалификация специалистов ИБ: не знают средства защиты, нет опыта

Решение: специальное обучение, работа в сообществах, участие в конференциях

4)Инсайдеры

Решение: контроль действий сотрудников, применение DLP, контроль используемых программ, ограничения использования личных устройств на работе

5)Сложность законодательства, нормативной базы по ИБ

Решение:общий перечень требований, вывод из под требований коммерческих предприятий, ответственность за инциденты

6)Целевые атаки, уязвимости

Решение: обновления, использование специализированных средств, поведенческий анализ, поиск аномалий, применение искусственного интеллекта

7)Квалификация ИТ-персонала, халатность

Решение: контроль ИТ со стороны ИБ, использования PAM-систем, повышение ответственности.

8)ИБ не встроен в бизнес процессы компании

Решение:анализ реальных угроз для бизнеса и борьба именно с ними, расчет рисков для бизнес-процессов и их минимизация при помощи ИБ.

9)Фрод, мошенничество

Решение: использование DLP, систем контроля действий сотрудников, интеграция функций ИБ и ЭБ/СБ

10)Несоблюдение требований ИБ на предприятии

Решение:СУИБ, стандартизация, сертификация специалистов