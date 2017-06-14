Новые приключения Кота ИБ в Краснодаре
Новые приключения Кота ИБ в Краснодаре
Выставки \\ 14.06.2017 10:34
1 июня Краснодар в третий раз стал местом действия “Кода информационной безопасности”. В теплые края с удовольствием приехали лучшие эксперты, а с ними и наш Кот.
Самые свежие тренды ИБ, как всегда, разобрали на вводной секции. Ее экспертами выступили Илья Шабанов (Anti-Malware), Антон Соловей (Falcongaze), Карен Карагедян (Trend Micro), Александр Волков (IBA Group), Андрей Шпаков (S-Terra CSP).
Во второй секции “Защита от внешних угроз” представили экспертизу ведущие разработчики СЗИ: S-Terra CSP, ESET, Trend Micro, Актив и Check Point.
Также в секции прозвучал доклад Ильи Шабанова о технологических тенденциях рынка ИБ. Защита опаздывает за изменениями ИТ-ландшафта -уверен эксперт.
День сегодняшний - это IoT как инструмент злоумышленников, целевые атаки, в том числе, с применением шифровальщиков и социальной инженерии, кибертерроризм и атаки на АСУ ТП, кибервойны. Существующие технологии ИБ способны обеспечить лишь “защиту вчерашнего дня”. С другой стороны, хорошая новость: на фоне растущей киберпреступности ИБ без работы не останется.
В секции “Информационная безопасность в действии” узнали о реалиях рынка ИБ в госсекторе (Конфидент), познакомились с кейсом внедрения IDM в БПС Сбербанк (IBA Group, Минск), рассмотрели противоядия для коварных шифровальщиков (Доктор Веб).
Однако ⅔ инцидентов по-прежнему возникают по вине сотрудников. В секции по внутренним угрозам представители SearchInform и Falcongaze подробно рассмотрели один из мощных современных инструментов защиты -DLP-системы, а Алексей Калинников (COMPAREX) призвал ими не ограничиваться.
Заключительной частью конференции стала “Горячая десятка”. Под модерацией Ильи Шабанова составили список самых актуальных проблем и их решений по версии краснодарских безопасников:
1)Низкая грамотность пользователей
Решение:обучение, тренинги в игровой форме, учения, инструктаж, повышение ответственности
2)Бюджеты, нет денег
Решение: доказывать эффективность ИБ перед бизнесом, считать сроки окупаемости и стоимость владения
3)Квалификация специалистов ИБ: не знают средства защиты, нет опыта
Решение: специальное обучение, работа в сообществах, участие в конференциях
4)Инсайдеры
Решение: контроль действий сотрудников, применение DLP, контроль используемых программ, ограничения использования личных устройств на работе
5)Сложность законодательства, нормативной базы по ИБ
Решение:общий перечень требований, вывод из под требований коммерческих предприятий, ответственность за инциденты
6)Целевые атаки, уязвимости
Решение: обновления, использование специализированных средств, поведенческий анализ, поиск аномалий, применение искусственного интеллекта
7)Квалификация ИТ-персонала, халатность
Решение: контроль ИТ со стороны ИБ, использования PAM-систем, повышение ответственности.
8)ИБ не встроен в бизнес процессы компании
Решение:анализ реальных угроз для бизнеса и борьба именно с ними, расчет рисков для бизнес-процессов и их минимизация при помощи ИБ.
9)Фрод, мошенничество
Решение: использование DLP, систем контроля действий сотрудников, интеграция функций ИБ и ЭБ/СБ
10)Несоблюдение требований ИБ на предприятии
Решение:СУИБ, стандартизация, сертификация специалистов
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