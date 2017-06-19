Новый формат выступлений на All-over-IP 2017. Заявляйте спикеров!

Выставки \\ 19.06.2017 17:18

Довольно часто посетители форума All-over-IP говорят нам: "Передовые технологии – это хорошо. Но как это всё применимо на практике?". Чтобы помочь производителям, дистрибьюторам, торговым домам быть более убедительными при выступлении на конференциях, мы предлагаем новый формат: вендор + заказчик.

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Как это работает? Конечный заказчик становится соавтором выступления вендора. Вендор/поставщик представляет техническую философию, тренды, инновационные концепции. Заказчик знакомит коллег и участников индустрии с актуальными отраслевыми задачами и со своим видением практической ценности технологий, которым посвящено выступление.

Новый формат усилит конкретику презентаций, устранит умозрительность (для всех и не для кого), повысит уровень выступления вендоров, улучшит вовлеченность аудитории.

Мы принимаем заявки на выступления от представителей технологических компаний (руководящего уровня) онлайн >>

Неуклонное повышение уровня сервиса и гостеприимства – залог формирования правильных деловых отношений между участниками и гостями All-over-IP 2017. Обращайтесь к Ирине Суриной, surina@groteck.ru, +74956470442.

10-й форум All-over-IP 2017

Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru