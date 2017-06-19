Новый формат выступлений на All-over-IP 2017. Заявляйте спикеров!
Новый формат выступлений на All-over-IP 2017. Заявляйте спикеров!
Выставки \\ 19.06.2017 17:18
Довольно часто посетители форума All-over-IP говорят нам: "Передовые технологии – это хорошо. Но как это всё применимо на практике?". Чтобы помочь производителям, дистрибьюторам, торговым домам быть более убедительными при выступлении на конференциях, мы предлагаем новый формат: вендор + заказчик.
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Как это работает? Конечный заказчик становится соавтором выступления вендора. Вендор/поставщик представляет техническую философию, тренды, инновационные концепции. Заказчик знакомит коллег и участников индустрии с актуальными отраслевыми задачами и со своим видением практической ценности технологий, которым посвящено выступление.
Новый формат усилит конкретику презентаций, устранит умозрительность (для всех и не для кого), повысит уровень выступления вендоров, улучшит вовлеченность аудитории.
Мы принимаем заявки на выступления от представителей технологических компаний (руководящего уровня) онлайн >>
Неуклонное повышение уровня сервиса и гостеприимства – залог формирования правильных деловых отношений между участниками и гостями All-over-IP 2017. Обращайтесь к Ирине Суриной, surina@groteck.ru, +74956470442.
10-й форум All-over-IP 2017
Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.
22, 23 и 24 ноября 2017
Москва, КВЦ "Сокольники"
Заказчики систем безопасности для спортивных объектов соберутся на ТБ Форуме накануне ЧМ-2018
Выставки \\ 15.06.2017 13:14 \\ Обсудить ()
Кубок конфедераций 2017 стартует в России уже 17 июня и продлится до 2 июля. Матчи пройдут на четырех стадионах – Фишт, Спартак, Санкт-Петербург, Казань Арена.
27-30 июля в Сочи на “Код ИБ Профи” съедутся руководители служб ИТ и ИБ со всей страны
Выставки \\ 15.06.2017 09:59 \\ Обсудить ()
Известный бренд конференций “Код информационной безопасности” запускает новый формат - “Код ИБ ПРОФИ”. Программа четырех дней конференции объединит мастер-классы ведущих экспертов по ИБ, а также отдых на море и в горах.
Новые приключения Кота ИБ в Краснодаре
Выставки \\ 14.06.2017 10:34 \\ Обсудить ()
1 июня Краснодар в третий раз стал местом действия “Кода информационной безопасности”. В теплые края с удовольствием приехали лучшие эксперты, а с ними и наш Кот.
ТБ Форум 2018: эксперты главных аэропортов России приедут на смотр досмотровых систем
Выставки \\ 14.06.2017 09:44 \\ Обсудить ()
ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование.
ТБ Форум 2018: конференция SecuRetail – возможность продемонстрировать свои компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл
Выставки \\ 07.06.2017 14:59 \\ Обсудить ()
Руководители департаментов безопасности крупнейших торговых сетей России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму
Выставки \\ 07.06.2017 13:41 \\ Обсудить ()
8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.
Мерси, Баку!
Выставки \\ 05.06.2017 14:13 \\ Обсудить ()
25 мая Кота ИБ жарко принимала столица Азербайджана. Премьера конференции собрала сливки ИБ-сообщества Баку - более 150 специалистов.
Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности
Выставки \\ 01.06.2017 14:22 \\ Обсудить ()
Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.
В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA
Выставки \\ 31.05.2017 12:55 \\ Обсудить ()
Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).
Первый научно-технический форум Росгвардии состоялся
Выставки \\ 31.05.2017 12:10 \\ Обсудить ()
С 25 по 27 мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске Московской области Росгвардия совместно с МВД России впервые провели научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».
Статьи
Сетевая система видеонаблюдения в новом терминале аэропорта Астаны
Видеонаблюдение \\ В мае 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" завершила работы по монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения в новом VIP-терминале аэропорта Астаны. Новая система предназначена для визуального контроля ситуации внутри помещений объекта и по его внешнему периметру
Сферические искажения в видеонаблюдении.
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Особенности проектирования крупной системы видеонаблюдения
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