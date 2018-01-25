Новости ТБ Форума

В смотре технологий свои решения представят: Астерос, BEWARD, Facepass, Huawei, STA Group, VisionLabs, ВЗОР Системы Идентификации, ВЛИБОР Системс, Вокорд, Диагностика-М, РЕЙКОМ ГРУПП, РНТ, РСВО, Сфера, ЦРТ, ЭЛВИС-НеоТек, Электроника и другие.

Представители администраций 200 крупнейших городов России, органов государственной власти и местного самоуправления, МВД России и МЧС России посетят смотр технологий на ТБ Форуме 2018, чтобы познакомиться с новинками оборудования и выбрать наиболее эффективные решения.

13 февраля 2018 г. (12.00 - 18.00, Крокус Конгресс Холл) при поддержке МЧС России, ФСО России, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности пройдет Международная конференция "От Безопасного города к Безопасному региону". В рамках конференции секцию "Внедрение АПК "Безопасный Город": нормативно-правовые и технологические аспекты" проведет Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы. ФСО России организовала специальную секцию, посвященную ситуационным центрам. Модератор секции: Николай Ильин, Начальник Управления информационных систем Службы специальной связи и информации ФСО России.

Александр Горбатько (ДИТ г. Москвы) и Николай Ильин (ФСО России) проведут конференцию о "Безопасном городе" в рамках ТБ Форума

Securika Krasnodar Выставки \\ 23.01.2018 08:51 \\ Обсудить ( ) Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.