Новости ТБ Форума
Новости ТБ Форума
Выставки \\ 25.01.2018 15:05
Александр Горбатько (ДИТ г. Москвы) и Николай Ильин (ФСО России) проведут конференцию о "Безопасном городе" в рамках ТБ Форума
13 февраля 2018 г. (12.00 - 18.00, Крокус Конгресс Холл) при поддержке МЧС России, ФСО России, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности пройдет Международная конференция "От Безопасного города к Безопасному региону". В рамках конференции секцию "Внедрение АПК "Безопасный Город": нормативно-правовые и технологические аспекты" проведет Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы. ФСО России организовала специальную секцию, посвященную ситуационным центрам. Модератор секции: Николай Ильин, Начальник Управления информационных систем Службы специальной связи и информации ФСО России.
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Представители администраций 200 крупнейших городов России, органов государственной власти и местного самоуправления, МВД России и МЧС России посетят смотр технологий на ТБ Форуме 2018, чтобы познакомиться с новинками оборудования и выбрать наиболее эффективные решения.
Ключевые темы:
- Безопасность в "Умном городе"
- Внедрение и развитие систем АПК "Безопасный город" в различных регионах
- Система распределенных ситуационных центров как важный фактор совершенствования информационно-аналитического обеспечения и повышения эффективности глав субъектов РФ
- Многовариантное проектирование ситуационного центра на базе типовых проектных решений
- Особенности ситуационного центра крупного мегаполиса
Главные эксперты:
- Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы
- Эдуард Лысенко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы
- Ирина Олтян, начальник научно-исследовательского центра Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России
- Александр Колычев, председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области
- Сергей Торбин, председатель Комитета информационный технологий Волгоградской области
- Николай Ильин, Начальник Управления информационных систем Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
- Михаил Сподобаев, первый заместитель генерального директора ФГУП НИИР
С экспертными докладами в рамках конференции выступят представители: Консорциум "Интегра-С", Facepass, ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ, ГК "ЦРТ", Huawei, ЗАО "Сфера", КРОК, ФГУП РСВО.
В смотре технологий свои решения представят: Астерос, BEWARD, Facepass, Huawei, STA Group, VisionLabs, ВЗОР Системы Идентификации, ВЛИБОР Системс, Вокорд, Диагностика-М, РЕЙКОМ ГРУПП, РНТ, РСВО, Сфера, ЦРТ, ЭЛВИС-НеоТек, Электроника и другие.
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