Новости ТБ Форума

Новости ТБ Форума

Новости ТБ Форума

Выставки \\ 01.12.2017 13:22

ДИТ Москвы обсудил с вендорами применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности и управления городом

Задачи повышения качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города и в повседневной жизни граждан, а также увеличения эффективности и прозрачности управления городом Москвой обсудили представители профильных департаментов Правительства Москвы на консультационной встрече с поставщиками и разработчиками современных технологий. 

 

Встреча состоялась 30 ноября в Центре информационных технологий «Умный город» и была организована в рамках подготовки Международного Форума «Технологии безопасности» 2018 при участии и поддержке заместителя руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы Александра Горбатько.

 

Среди обсуждаемых вопросов:

  • Обеспечение доступности информационных сервисов и продуктов программы «Информационный город»
  • Применение современных мер защиты с целью противодействия актуальным угрозам ИБ
  • Внедрение технологий «завтрашнего дня» в целях повышения качества предоставляемых сервисов информационной безопасности
  • Обеспечение защиты критической информационной инфраструктуры
  • Применение биометрических данных для аутентификации
  • Внедрение видеоаналитики в систему городского видеонаблюдения в целях автоматизации процессов управления городом
  • Технологии дополненной реальности в системе городского управления
  • Тестирование и пилотирование решений и технологий на базе ДИТ г. Москвы.

 

Актуальные задачи, специфику требований и бизнес-процессов, бюджетные ограничения представили и прокомментировали: 

  • заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы Александр Горбатько;
  • начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий г. Москвы Дмитрий Головин;
  • советник управления отраслевых проектов Департамента информационных технологий г. Москвы Юрий Чулюков; 
  • заведующий сектором информационной безопасности Департамента информационных технологий г. Москвы Андрей Рыбин; 
  • заместитель начальника отдела транспортной безопасности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Денис Фалин;
  • заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы Александр Яковлев;
  • заместитель начальника Управления специальных программ Московской административной дорожной инспекции Дмитрий Дворник. 

 

Работу в группах по выработке предложений и решений провели представители компаний АО СФЕРА, ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ, ГК ТОНК, Консорциум Интегра-С, ПАО МТС, Прософт-Биометрикс, РНТ, Техкомпания Хуавэй, Технологии видеоанализа, ТехноСерв, ЭЛВИС-НеоТек, Axxonsoft, BEWARD, Dahua, Dormakaba, UNV Systems, WebControl и др.

 

Обсуждение этих и других вопросов, демонстрация новейших решений и технологий для обеспечения городской безопасности и других сферах управления городом продолжится на Форуме «Технологии безопасности» 13-15 февраля 2018 года.

 

Напоминаем, что завершается сбор заявок на участие в деловой программе и Всероссийском смотре решений и технологий в экспозиции Форума. Оставить заявку можно по ссылке www.tbforum.ru/participate

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