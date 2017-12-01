Новости ТБ Форума
Новости ТБ Форума
Выставки \\ 01.12.2017 13:22
ДИТ Москвы обсудил с вендорами применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности и управления городом
Задачи повышения качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города и в повседневной жизни граждан, а также увеличения эффективности и прозрачности управления городом Москвой обсудили представители профильных департаментов Правительства Москвы на консультационной встрече с поставщиками и разработчиками современных технологий.
Встреча состоялась 30 ноября в Центре информационных технологий «Умный город» и была организована в рамках подготовки Международного Форума «Технологии безопасности» 2018 при участии и поддержке заместителя руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы Александра Горбатько.
Среди обсуждаемых вопросов:
- Обеспечение доступности информационных сервисов и продуктов программы «Информационный город»
- Применение современных мер защиты с целью противодействия актуальным угрозам ИБ
- Внедрение технологий «завтрашнего дня» в целях повышения качества предоставляемых сервисов информационной безопасности
- Обеспечение защиты критической информационной инфраструктуры
- Применение биометрических данных для аутентификации
- Внедрение видеоаналитики в систему городского видеонаблюдения в целях автоматизации процессов управления городом
- Технологии дополненной реальности в системе городского управления
- Тестирование и пилотирование решений и технологий на базе ДИТ г. Москвы.
Актуальные задачи, специфику требований и бизнес-процессов, бюджетные ограничения представили и прокомментировали:
- заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы Александр Горбатько;
- начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий г. Москвы Дмитрий Головин;
- советник управления отраслевых проектов Департамента информационных технологий г. Москвы Юрий Чулюков;
- заведующий сектором информационной безопасности Департамента информационных технологий г. Москвы Андрей Рыбин;
- заместитель начальника отдела транспортной безопасности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Денис Фалин;
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы Александр Яковлев;
- заместитель начальника Управления специальных программ Московской административной дорожной инспекции Дмитрий Дворник.
Работу в группах по выработке предложений и решений провели представители компаний АО СФЕРА, ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ, ГК ТОНК, Консорциум Интегра-С, ПАО МТС, Прософт-Биометрикс, РНТ, Техкомпания Хуавэй, Технологии видеоанализа, ТехноСерв, ЭЛВИС-НеоТек, Axxonsoft, BEWARD, Dahua, Dormakaba, UNV Systems, WebControl и др.
Обсуждение этих и других вопросов, демонстрация новейших решений и технологий для обеспечения городской безопасности и других сферах управления городом продолжится на Форуме «Технологии безопасности» 13-15 февраля 2018 года.
Напоминаем, что завершается сбор заявок на участие в деловой программе и Всероссийском смотре решений и технологий в экспозиции Форума. Оставить заявку можно по ссылке www.tbforum.ru/participate
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