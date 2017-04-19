Новинки автопрома представят в специальной экспозиции
Новинки автопрома представят в специальной экспозиции
Выставки \\ 19.04.2017 14:04
В октябре на площадке Международной выставки «Интерполитех-2017» будет традиционно представлена самая крупная экспозиция «Специальный транспорт», на которой отечественные и иностранные компании демонстрируют свои разработки и достижения в этой области.
Участие в выставке и её деловой и конкурсной программах являются хорошей возможностью довести до сведения широкого круга потенциальных заказчиков информацию о продукции и новых перспективных разработках.
По статистике выставки «Интерполитех» прошлого года, ее посетителями стали более 20 тысяч специалистов, и 73% из них проявили заинтересованность транспортной экспозицией.
Участниками выставки стали: ООО «Военно-промышленная компания», АО «АСТЕЙС», • ООО «Озерная Верфь», ОАО «Соллерс» (УАЗ), ООО «СпецТехМаш», Компания Segway RU, ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ», ООО «Группа ПРОМАВТО», АО «Ремдизель», ООО «Комбинат автомобильных фургонов», ООО «Ка-Хем бот», АО «ОСК», ООО «Ульяновский Автомобильный Завод», ООО «Источник тока», ВИЖЕН ЭКС РУС, Промышленная компания «Элина», ПАО «КАМАЗ» и другие производители спецтранспорта.
Нынешняя экспозиция будет расположена в двух залах павильона №75 (ВДНХ), на территории которого проводится Международная выставка «Интерполитех-2017».
О своем участии в выставке заявили крупнейшие производители автопрома.
Так, в ней примет участие ООО "Ульяновский Автомобильный Завод", который представит обновленную линейку автомобилей. Это легендарный автозавод более чем с 70-летней историей. Здесь создан модельный ряд известных автомобилей марки УАЗ, специализированные версии которых будут представлены на выставке.
Свои разработки и актуальные образцы продемонстрируют: ПАО "КАМАЗ», АО АЗ «Урал», ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ", ООО "КОМПАНИЯ "ПИК ПБА", АО«Астейс», Группа компаний «Промавто».
Предприятия покажут продукцию, представляющую особый интерес для спецслужб.
Компания «АСТЕЙС», один из крупнейших производителей спецтехники гражданского и военного назначения, также покажет автоновинки с самым современным уровнем технического оснащения.
Основные тематические разделы экспозиции: транспорт полицейский, бронированный, штабной, кинологический, транспорт для личного состава и перевозки грузов, технического обеспечения, медицинский и многое другое.
Выставку посещают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители и специалисты правоохранительных органов и других силовых структур, специалисты различного уровня отечественных предприятий транспортной отрасли России, системы здравоохранения, организаций коммунального хозяйства, предприятий дорожной инфраструктуры, представители иностранных официальных делегаций и фирм.
Международная выставка «Интерполитех-2017» пройдет в период с 17 по 20 октября 2017 года, на ВДНХ (павильон № 75).
Организаторы Международной специализированной выставки приглашают заинтересованных лиц принять участие в выставке.
По вопросам участия можно обращаться в ЗАО «ОВК «БИЗОН»: тел.: (495) 937 40. 81, электронная почта -info@interpolitex.ru, bizon@b95.ru.
Пресс-служба выставки «Интерполитех»
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