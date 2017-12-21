Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!

Выставки \\ 21.12.2017 10:52

Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», который пройдет в Нижнем Новгороде в феврале

Стартовала регистрация на Международный ИТ-Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», или BIT-2018 в Нижнем Новгороде. Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, а также всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса, состоится 8 февраля!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ бесплатно* сегодня >>>

Программа BIT-2018 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной! Так, в тематику Форума входят следующие направления:

Вопросы применения ИТ в бизнесе

Облачные технологии и решения

Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве

ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания

Передача звука и видео по сетям. АТС, построение контакт-центров и охранных систем и другие применения IP-технологий

Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами

Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль

Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес

Информационная безопасность и сертификация

Бизнес-аналитика (Business Intelligence)

и пр.

Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему Форуму в Нижнем Новгороде можно посмотреть здесь.

Внимание! Число мест ограничено – спешите занять лучшие из них на BIT-2018!

На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg – присоединяйтесь!

*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений! Подробнее – в разделе Условия участия.

Все, что касается BIT-2018 в Нижнем Новгороде, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.nizhny-novgorod-2018.ciseventsgroup.com.