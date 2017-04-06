На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от ...

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от террористов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от террористов

Выставки \\ 06.04.2017 10:00

6-7 апреля в Санкт-Петербурге пройдет VII Международный форум «Безопасность на транспорте», на котором обсудят вопросы антитеррористической защиты транспортного комплекса России. В связи с последними трагическими событиями в Санкт-Петербурге вопросам защиты метрополитена от террористов будет уделено особое внимание.

В рабочей сессии  «Противодействие актам незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте и метрополитене» примут участие заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора Михаил Рябов, заместитель начальника Службы эксплуатации ТПУ по обеспечению безопасности АО «МКЖД» Алексей Кузнецов, заместитель начальника Северо-Западного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Зайцев, представители российских метрополитенов.

На форуме также будут подняты темы технологической безопасности транспортного комплекса. В том числе специалистами будут рассмотрены вопросы защиты транспортной системы во время проведения Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018, создания условий для безопасного перемещения зрителей и участников.

Форум курирует Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте».

В числе спикеров пленарного заседания - заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин, который возглавил оперативный штаб при Минтрансе России в связи с взрывом в петербургском метрополитене, а также руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

После пленарного заседания пройдет пресс-конференция, в которой примут участие:

·        Выборный Анатолий Борисович, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, Председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

 

 


·       Захряпин Николай Юрьевич, заместитель Министра транспорта РФ

 

 


·       Басаргин Виктор Федорович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

 

 

 


·       Шайдуллин Шевкет Нургалиевич, вице-президент - начальник Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»

 

 

 


·       Нурахметов Ержан Сагимбаевич, директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии

Новости Выставки

Архив RSS
В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

Выставки \\ 05.04.2017 12:32 \\ Обсудить ()

6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями

Выставки \\ 04.04.2017 14:00 \\ Обсудить ()

ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.

Информационная уязвимость

Информационная уязвимость

Выставки \\ 31.03.2017 14:04 \\ Обсудить ()

Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

Выставки \\ 31.03.2017 13:58 \\ Обсудить ()

6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.

СИИС в этом году будет огненным!

СИИС в этом году будет огненным!

Выставки \\ 30.03.2017 11:07 \\ Обсудить ()

IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.

Отдел «К» рассказал, как борется с кибербандами

Отдел «К» рассказал, как борется с кибербандами

Выставки \\ 30.03.2017 09:38 \\ Обсудить ()

На форуме “B+S. Технологичный банкинг”, который прошел 23 марта в Екатеринбурге

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

Выставки \\ 29.03.2017 16:59 \\ Обсудить ()

6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

В Новосибирске обсудят, как защитить бизнес от хакеров

В Новосибирске обсудят, как защитить бизнес от хакеров

Выставки \\ 29.03.2017 13:50 \\ Обсудить ()

Завтра, 30 марта 2017 г, в отеле Double Tree By Hilton Novosobirsk пройдет конференция “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие СНГ, охватывающее в этом году 5 стран (26 городов).

Hyperline расскажет о построении СКС для IP-видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017

Hyperline расскажет о построении СКС для IP-видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017

Выставки \\ 29.03.2017 12:53 \\ Обсудить ()

12 апреля 2017 года в Москве технический директор компании АБН, представляющей Hyperline в России, Игорь Собакарь, выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017.

ТБ Форум 2018: VIP-событие для встреч владельцев бюджетов на безопасность свыше 100 млн рублей с производителями

Выставки \\ 29.03.2017 12:43 \\ Обсудить ()

ТБ Форум – это VIP-событие для встреч высокого уровня. Это единственное открытое мероприятие отрасли систем безопасности для заказчиков высокого уровня (государственных и крупнейших корпораций).

Статьи

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.

Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка

Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.

вверх