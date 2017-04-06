На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от ...
На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от террористов
Выставки \\ 06.04.2017 10:00
6-7 апреля в Санкт-Петербурге пройдет VII Международный форум «Безопасность на транспорте», на котором обсудят вопросы антитеррористической защиты транспортного комплекса России. В связи с последними трагическими событиями в Санкт-Петербурге вопросам защиты метрополитена от террористов будет уделено особое внимание.
В рабочей сессии «Противодействие актам незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте и метрополитене» примут участие заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора Михаил Рябов, заместитель начальника Службы эксплуатации ТПУ по обеспечению безопасности АО «МКЖД» Алексей Кузнецов, заместитель начальника Северо-Западного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Зайцев, представители российских метрополитенов.
На форуме также будут подняты темы технологической безопасности транспортного комплекса. В том числе специалистами будут рассмотрены вопросы защиты транспортной системы во время проведения Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018, создания условий для безопасного перемещения зрителей и участников.
Форум курирует Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте».
В числе спикеров пленарного заседания - заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин, который возглавил оперативный штаб при Минтрансе России в связи с взрывом в петербургском метрополитене, а также руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.
После пленарного заседания пройдет пресс-конференция, в которой примут участие:
· Выборный Анатолий Борисович, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, Председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»
· Захряпин Николай Юрьевич, заместитель Министра транспорта РФ
· Басаргин Виктор Федорович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
· Шайдуллин Шевкет Нургалиевич, вице-президент - начальник Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»
· Нурахметов Ержан Сагимбаевич, директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
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