На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от ...

В рабочей сессии «Противодействие актам незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте и метрополитене» примут участие заместитель начальника Управления транспортной безопасности Росжелдора Михаил Рябов, заместитель начальника Службы эксплуатации ТПУ по обеспечению безопасности АО «МКЖД» Алексей Кузнецов, заместитель начальника Северо-Западного управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Зайцев, представители российских метрополитенов. На форуме также будут подняты темы технологической безопасности транспортного комплекса. В том числе специалистами будут рассмотрены вопросы защиты транспортной системы во время проведения Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018, создания условий для безопасного перемещения зрителей и участников. Форум курирует Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте». В числе спикеров пленарного заседания - заместитель Министра транспорта РФ Николай Захряпин, который возглавил оперативный штаб при Минтрансе России в связи с взрывом в петербургском метрополитене, а также руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. После пленарного заседания пройдет пресс-конференция, в которой примут участие: · Выборный Анатолий Борисович, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, Председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте»

6-7 апреля в Санкт-Петербурге пройдет VII Международный форум «Безопасность на транспорте», на котором обсудят вопросы антитеррористической защиты транспортного комплекса России. В связи с последними трагическими событиями в Санкт-Петербурге вопросам защиты метрополитена от террористов будет уделено особое внимание.

ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями Выставки \\ 04.04.2017 14:00 \\ Обсудить ( ) ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.