На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

Выставки \\ 31.03.2017 13:58

6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.

Участники обсудят нормативно-правовое регулирование тахографического контроля в грузовом и пассажирском транспорте, современное состояние, проблемы и перспективы оснащения транспортных средств тахографами, техническое обслуживание и государственный контроль и надзор за их использованием. В рамках круглого стола будут рассмотрены планируемые изменения в законодательстве, которые коснутся значительной части предприятий-перевозчиков, осуществляющих пассажирские городские и пригородные перевозки, и физических лиц – владельцев грузовиков и автобусов. После вступления в силу этих нормативных актов под оснащение попадет более половины существующего на сегодня парка транспортных средств.  При таком существенном расширении области применимости законодательных требований перевозчикам важно заранее продумать варианты возможных решений.
 
Также будет поднят вопрос, как и почему вводят в заблуждение перевозчиков относительно требований к тахографу. Ситуация, когда для того, чтобы повысить стоимость своих услуг, мастерские дезинформируют владельцев транспортных средств относительно обязательных требований к тахографам, к сожалению, нередка в отрасли. В ходе работы круглого стола участники услышат рекомендации, как отличить некорректные предложения со стороны мастерских и сэкономить средства компании.

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