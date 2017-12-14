На 30,7% выросла посещаемость конференций на форуме All-over-IP

Выставки \\ 14.12.2017 09:39

В 2017 году на форуме All-over-IP потребность в экспертизе и новых знаниях установила рекорд за 10 лет. Численность посетителей деловой программы выросла на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составила 1030 человек.

До 25 декабря открыт прием заявок на участие в форуме All-over-IP 2018 по ценам 2017 года >>

Посещаемость конференций в 2017 году

•Умный город – 310 чел.

•Интегрированные системы безопасности – 183 чел.

•Машинное зрение – 180 чел.

•Intelligent Video 2.0 – 176 чел.

•Биометрия – 125 чел.

•Identity Management – 99 чел.

•CEO Sessions – 206 чел.

•Выступления зарубежных спикеров – 148 чел.

•Стартап-сессии – 113 чел.

Яков Волкинд, директор филиала компании ITV | AxxonSoft в С.-Петербурге: "Мне нравится форум All-over-IP тем, сюда люди реально приходят за знаниями и технологиями. Когда форум появился, он сразу был иного формата, нежели все до единой отраслевые выставки. Изюм All-over-IP – постоянные конференции. Люди идут не посмотреть, где дешевле купить камеру. Подавляющее число посетителей желает повысить свой интеллектуальный уровень и профессиональную компетенцию".

Возросший интерес к знаниям и повышению компетенции – вызов для нас и участников форума. В 2018 году мы будем развивать мероприятия на стендах, которые были одной из фишек All-over-IP ранних лет. Это превратит форум All-over-IP в единственный в своем роде хаб знаний в индустрии высокотехнологичных систем в России.

Бронируйте участие в форуме All-over-IP 2018 по ценам 2017 года до 25 декабря.

Подавайте заявки здесь (https://www.all-over-ip.ru/book-now-2018) или обращайтесь к Ирине Суриной: +7 (495) 6470442, surina@groteck.ru.

Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

11-й Международный форум All-over-IP 2018

21–23 ноября 2018

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru