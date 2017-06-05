Мерси, Баку!

Выставки \\ 05.06.2017 14:13

25 мая Кота ИБ жарко принимала столица Азербайджана. Премьера конференции собрала сливки ИБ-сообщества Баку - более 150 специалистов.

Традиционно в начале конференции эксперты обсудили тренды. В числе трендов, актуальных для Азербайджана так же как и для России, назвали развитие образовательных программ по ИБ на уровне государства, проблему обоснования бюджетов на ИБ и то, что все атаки являются новыми, их нет в сигнатурах.

При этом главными источниками опасности остаются социальная инженерия и беспечность сотрудников. “Известен эксперимент, когда оставляли в корпоративной столовой брендированную зараженную флешку. Более половины сотрудников подключали ее к корпоративным ПК” - привел примерДмитрий Ильин (IT-Task).

Wanna Cry?

Одной из тем стал нашумевший WannaCry. Проблема WannaCry - это проблема процессная, а не техническая, считают эксперты.

“Количество статей в СМИ о вирусе WannaCry превысило количество заражений этим вирусом. Действительно, это больше похоже на некую PR-акцию по продвижению информационной безопасности” - отметил специально приглашенный спикер Рустем Хайретдинов (InfoWatch).

Про бюджеты

Бюджеты безопасности плавно мигрируют в ИТ. Рустем Хайретдинов отметил: "ИБ перестает быть “навесной”, становится “слоем” в любом бизнес-проекте. Например, когда речь идет о современном интернет-банке, уместнее говорить не о “безопасности приложения”, а о “безопасном приложении”. Соответственно, деньги на ИБ также перестают выделяться в отдельный бюджет”.

Как стать идеальным безопасником

Человек, который отвечает за ИБ, должен быть учителем, наставником или кем-то вроде этого. Важно умение общаться - и с персоналом и с руководством. “Я всегда говорю студентам - хотите сделать карьеру - меньше занимайтесь технологиями, больше - коммуникациями” -отметилРустем Хайретдинов.

Быть ближе к людям призывает и Александр Тварадзе (Financial Chain Corporation LLC): “Для большинства специалистов ИБ сотрудники компании - это их компьютеры, а действия - отправляемые ими файлы, которые вызывают лишние срабатывания системы. ИБ-специалистам есть чему поучиться у специалистов по физической безопасности, которые досконально знают своих сотрудников”.

В то же время ко многим навязываемым догмам следует подходить критично. Александр Тварадзе: “Успех ИБ совершенно не зависит от того, какие продукты вы используете (ведь зачастую возможно построить защиту бесплатными средствами), но определяется тем, КАК вы их используете”.По-прежнему актуальна эшелонированная защита, непривязанность к одному вендору.

Люди и процессы

Говорили также о специфике сертификации средств защиты информации в Азербайджане и стандартах ИБ. Рустем Хайретдинов отметил:“Сертифицированность по стандарту ISO не гарантирует ИБ. Сертификат сам по себе ни от чего не защищает, защищают люди и процессы”.Далее в секции “Технологии” компании-разработчики представили актуальные СЗИ.

В отдельной секции были рассмотрены бизнес-аспекты ИБ. В частности, представители Falcongaze и SearchInform поведали о стандартном и нестандартном применении DLP, а Александр Тварадзе раскрыл важнейшие приемы для защиты и восстановления данных в случае хакерской атаки.

Конференцию завершил мастер-класс Рустема Хайретдинова по безопасности веб-приложений. Эксперт рассказал, почему и как приложения взламывают и будут взламывать в будущем, и каким образом это предотвратить.