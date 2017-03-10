Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017

Мастер-классы расширяют практическую пользу конференции для участников. Более подробно ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете здесь

12 апреля в рамках Первой конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017» пройдут мастер-классы по проектированию. Всего состоится четыре мастер-класса в двух параллельных сессиях: «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети»