Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Мастер-классы на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 10.03.2017 14:52
12 апреля в рамках Первой конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017» пройдут мастер-классы по проектированию. Всего состоится четыре мастер-класса в двух параллельных сессиях: «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети»
Секция «Видеонаблюдение»
- Оптический расчёт в сложных задачах видеонаблюдения
Методика оптического расчёта, определение параметров зоны обзора и требований к камере и месту её установки для сложных задач видеоконтроля: распознавание номеров, лиц, периметральное видеонаблюдение.
- Расчёт станционной части системы видеонаблюдения
Необходимые и критичные параметры для расчёта. Влияние параметров на выбор оборудования. Рекомендации по организации станционной части системы видеонаблюдения. Тактика охраны объекта в части работы оперативных подразделений службы безопасности.
Секция «Локальные вычислительные сети»
- Расчёт потоков при проектировании ЛВС для видеонаблюдения
Методика расчёта. Параметры, влияющие на поток, выбор режимов работы камер. Что выбрать: CBR или VBR? Как режим влияет на методику расчёта? Рекомендации по выбору интерфейсов и структуры сети по результатам расчётов.
- Выбор структуры сети для периметрального видеонаблюдения
Сравнение кольцевой и радиальной структуры, рекомендации для выбора. Набор оборудования и материалов для построения радиальной и кольцевой топологии. Ценовое сравнение
Мастер-классы расширяют практическую пользу конференции для участников. Более подробно ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на «PROIPvideo 2017» вы можете здесь
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