Масштабное событие по кибербезопасности в УрФО — БИТ Урал 2017
Масштабное событие по кибербезопасности в УрФО — БИТ Урал 2017
Выставки \\ 10.04.2017 14:11
12-13 апреля 2017 года в городе Екатеринбурге по адресу ул. Бориса Ельцина, 8 (Отель Хайятт Ридженси) пройдет масштабное событие по кибербезопасности всего Уральского федерального округа — III Уральская конференция «Безопасность информационных технологий – 2017. Урал» (БИТ Урал 2017).
Видные спикеры со всей России и крупнейшие эксперты рынка соберутся для работы над самым острым вопросом ИБ: новые угрозы и новые вызовы информационной безопасности: готовность профессионального сообщества к отражению.
Предлагаем Вашему СМИ мощный инфоповод и приглашаем на открытие 12 апреля! Старт в 9:30.
Подробнее на сайте: www.bit.aciso.ru/ural
Для болельщиков на Кубке Конфедераций 2017 и Чемпионате мира по футболу 2018 будет организован бесплатный проезд
Выставки \\ 10.04.2017 09:30 \\ Обсудить ()
Об этом сообщил на форуме «Безопасность на транспорте» Андрей Калашников заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018». Паспорт болельщика (так называемый Fan ID), который будет обязан получить каждый зритель на соревнованиях, даст право бесплатного проезда от аэропорта/вокзала до города, внутри города между точками проведения соревнований, а также между городами-организаторами.
Уровень безопасноcти в России выше среднемирового
Выставки \\ 07.04.2017 13:09 \\ Обсудить ()
В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте», организованный АНО «Общественный форм «Безопасность на транспорте».
ТБ Форум 2018: руководители объектов морской и речной транспортной инфраструктуры заинтересованы в системах видеонаблюдения и оповещения
Выставки \\ 07.04.2017 10:06 \\ Обсудить ()
ТБ Форум 2018 является одним из крупнейших съездов транспортников России и стран СНГ. Специалисты по безопасности обсуждают новейшее законодательство в сфере транспортной безопасности и отсматривают для своих объектов актуальное оборудование.
Форум «Безопасность на транспорте» начался с минуты молчания
Выставки \\ 07.04.2017 10:01 \\ Обсудить ()
В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Открывая работу форума, председатель Общественного совета организатора форума АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы выразил соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего 4 апреля в петербургском метро.
Профессионалы обсудят вопросы информационных технологий
Выставки \\ 07.04.2017 09:54 \\ Обсудить ()
В ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России 19 апреля состоится Межведомственная научно-практическая конференция «СПЕЦ-информационные технологии».
На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от террористов
Выставки \\ 06.04.2017 10:00 \\ Обсудить ()
6-7 апреля в Санкт-Петербурге пройдет VII Международный форум «Безопасность на транспорте», на котором обсудят вопросы антитеррористической защиты транспортного комплекса России. В связи с последними трагическими событиями в Санкт-Петербурге вопросам защиты метрополитена от террористов будет уделено особое внимание.
В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте
Выставки \\ 05.04.2017 12:32 \\ Обсудить ()
6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями
Выставки \\ 04.04.2017 14:00 \\ Обсудить ()
ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.
Информационная уязвимость
Выставки \\ 31.03.2017 14:04 \\ Обсудить ()
Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск
На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов
Выставки \\ 31.03.2017 13:58 \\ Обсудить ()
6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.
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