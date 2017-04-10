Видные спикеры со всей России и крупнейшие эксперты рынка соберутся для работы над самым острым вопросом ИБ: новые угрозы и новые вызовы информационной безопасности: готовность профессионального сообщества к отражению . Предлагаем Вашему СМИ мощный инфоповод и приглашаем на открытие 12 апреля! Старт в 9:30. Подробнее на сайте: www.bit.aciso.ru/ural

12-13 апреля 2017 года в городе Екатеринбурге по адресу ул. Бориса Ельцина, 8 (Отель Хайятт Ридженси) пройдет масштабное событие по кибербезопасности всего Уральского федерального округа — III Уральская конференция «Безопасность информационных технологий – 2017. Урал» (БИТ Урал 2017).

Форум «Безопасность на транспорте» начался с минуты молчания Выставки \\ 07.04.2017 10:01 \\ Обсудить ( ) В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Открывая работу форума, председатель Общественного совета организатора форума АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы выразил соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего 4 апреля в петербургском метро.

ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями Выставки \\ 04.04.2017 14:00 \\ Обсудить ( ) ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.