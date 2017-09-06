Масштабная выставка в Сокольниках с 9 по 10 сентября 2017
Масштабная выставка в Сокольниках с 9 по 10 сентября 2017
Выставки \\ 06.09.2017 17:06
Если вы хотите провести этот День города действительно интересно и в спортивном духе, то ждем вас на выставке «Выстрел», которая пройдет на территории КВЦ «Сокольники» 9 и 10 сентября.
«Выстрел» - это масштабная выставка, посвященная увлекательному миру спортивной стрельбы и стрельбе как процессу! Выставка будет интересна людям любого возраста. Кто-то сможет найти для себя новое интересное хобби, а кто-то решит заниматься спортивной стрельбой всерьез. «Выстрел» дает отличный шанс увидеть мир спортивной стрельбы во всем его многообразии.
На мероприятии каждый из желающих сможет подержать в руках и пострелять по мишеням как из винтовки и пистолета, так и из более интересного оборудования – лук и арбалет. Чемпионы России и мира проведут для гостей выставки свои мастер-классы и подробно расскажут о том, где и как можно научиться стрелять.
Многие, скорее всего, слышали, а кто-то пробовал играть в страйкбол и лазертаг. Крупнейший страйкбол-клуб Москвы «Партизан» пример участие в выставке «Выстрел» и расскажет всем желающим о страйкбольной стрельбе, оборудовании, снаряжении, а также даст возможность пострелять в специальном тире.
Ценителям прекрасного придется по вкусу демонстрация древнего искусства японской стрельбы из лука – кюдо. Глазам зрителей предстанет красивый ритуал, который не оставит равнодушными даже тех, кто совсем далек от стрельбы.
Также посетителей ждут конкурсы с отличными призами, командные состязания и многое другое, интересное как для взрослых, так и для детей. Поднимите себе настроение и окунитесь в увлекательный мир спортивной стрельбы!
Ждем вас 9 и 10 сентября в КВЦ «Сокольники» в павильоне 7А!
Более подробную информацию можно найти на сайте: http://выстрел.москва
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