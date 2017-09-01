Легендарный ЦСКА - партнер выставки «Выстрел 2017!»
Легендарный ЦСКА - партнер выставки «Выстрел 2017!»
Выставки \\ 01.09.2017 22:47
Мы с гордостью сообщаем вам о том, что партнером выставки «Выстрел 2017!» выступил Центральный Спортивный Клуб Армии.
В рамках выставки спортсмен ЦСКА, чемпион мира, Европы и России по пулевой стрельбе в командных зачетах, участник Летних Олимпийских игр-2016, МСМК России Федор Власов проведет мастер-класс для всех желающих, а также примет участие в автограф- и фотосессии.
Центральный Спортивный Клуб Армии был основан 19 апреля 1923 года, за время своего существования он развился в мощную систему воспитания лучших атлетов мирового спорта. На счету армейцев 1399 Олимпийских медалей, среди которых 591 золотая, 432 серебряные и 376 бронзовых.
На базе ЦСКА развивается 72 вида спорта, среди которых 46 олимпийских, 19 неолимпийских и 7 военно-прикладных, подготовка по которым осуществляется на 171 спортивном объекте практически по всей России. Достижения армейцев сегодня – абсолютный рекорд среди всех организаций нашей страны.
Когда: 9 сентября с 11:00 до 19:00, 10 сентября с 11:00 до 18:00
Где: КВЦ «Сокольники», Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1
Купить билеты:www.выстрел.москва
Стоимость билета на 1 день работы выставки:
Для взрослых – 300 р. в предпродаже, 400 р – в день работы выставки
Участникам и инвалидам ВОВ – бесплатно
Детям до 7 лет – бесплатно
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