Выставки \\ 01.09.2017 22:47

Мы с гордостью сообщаем вам о том, что партнером выставки «Выстрел 2017!» выступил Центральный Спортивный Клуб Армии.

В рамках выставки спортсмен ЦСКА, чемпион мира, Европы и России по пулевой стрельбе в командных зачетах, участник Летних Олимпийских игр-2016, МСМК России Федор Власов проведет мастер-класс для всех желающих, а также примет участие в автограф- и фотосессии.







Центральный Спортивный Клуб Армии был основан 19 апреля 1923 года, за время своего существования он развился в мощную систему воспитания лучших атлетов мирового спорта. На счету армейцев 1399 Олимпийских медалей, среди которых 591 золотая, 432 серебряные и 376 бронзовых.

На базе ЦСКА развивается 72 вида спорта, среди которых 46 олимпийских, 19 неолимпийских и 7 военно-прикладных, подготовка по которым осуществляется на 171 спортивном объекте практически по всей России. Достижения армейцев сегодня – абсолютный рекорд среди всех организаций нашей страны.







Когда: 9 сентября с 11:00 до 19:00, 10 сентября с 11:00 до 18:00







Где: КВЦ «Сокольники», Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1

Купить билеты:www.выстрел.москва

Стоимость билета на 1 день работы выставки:

Для взрослых – 300 р. в предпродаже, 400 р – в день работы выставки

Участникам и инвалидам ВОВ – бесплатно

Детям до 7 лет – бесплатно