Крым в безопасности
Крым в безопасности
Выставки \\ 29.06.2017 12:09
Подходящий к концу июнь запомнился нам не только краснодарской жарой, но и присоединением Крыма - к территории проведения конференций “Код информационной безопасности”. На полуостров высадилась вся команда под предводительством Кота ИБ (#КотНаш).
Симферополь принимал премьеру “Кода ИБ” в Республике по-южному горячо. Ну а “Код ИБ” традиционно представил все лучшее, что мог привезти из двух столиц и найти в самом Крыму: самые сильные тренды, современные технологии и руководства по управлению ИБ от экспертов отрасли. Особое внимание уделили специфике обеспечения ИБ в Республике Крым.
Кульминацией конференции стала сессия “Горячая десятка”, где подбили итоги всех дискуссий и резюмировали повестку ИБ в 10 главных для Крыма пунктах:
1)Нет выпускников по специальности ИБ
2)Социальная инженерия
3)Нет единого реестра сертифицированных СЗИ
4)Дороговизна сертификации СЗИ
5)Человеческий фактор как основная угроза
6)На территории Крыма не хватает экспертизы в области ИБ
7)Контроль отсутствия НДВ
8)Доступность критичной информации о пользователях в Интернете
9)Отсутствие культуры ИБ
10)Дефицит ИБ-кадров
Эксперты секции (Илья Шабанов, Дмитрий Ильин и Владимир Иванов) дали рекомендации участникам: почаще ездить на крупные отраслевые форумы, в том числе, в Москву, подписаться на Лукацкого, пользоваться экспертизой вендоров, участвовать в их активностях (бесплатные вебинары, семинары), генерировать культуру ИБ в компании, читать профильные СМИ, проводить учения, пентесты и др.
Было отмечено, что пользователи в социальных сетях собственноручно делают доступной избыточную информацию о себе и своих связях, что ставит под угрозу и их и ассоциированных с ними людей и организации. Тем временем корпоративным безопасникам остается выбирать: запретить все и разрешить только “белые списки” или же работать с пользователями, просвещая и мотивируя их соблюдать регламенты ИБ.
НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ
Докладчикам:
Anti-Malware.ru, IT-Task, ГУП РК “КР ЕИРЦ”, S-Terra CSP, Актив, Check Point, Доктор Веб, SearchInform, НТЦ “Вулкан”, Учебный центр “Информзащита”,
Медиа-партнерам:
3DNEWS.RU (Генеральный медиа-партнер), Anti-Malware.RU (Эксклюзивный медиа-партнер), RUБЕЖ (Отраслевой медиа-партнер), BIS Journal, Global CIO, ПРОБИЗНЕС, SecAndSafe.ru, Information Security, ISO27000.ru, журналам "Системный администратор" и "БИТ", Единому порталу Электронной подписи, порталам 12NEWS.ru, Все Курсы Онлайн, NNIT.ru, MSKIT.ru, журналу "Вопросы кибербезопасности", ассоциации RISC, Крымский IT-кластер.
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