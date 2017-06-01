Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной ...

Выставки \\ 01.06.2017 14:22

Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.

1 июня Galich Hall распахнет свои двери для всех специалистов сферы ИБ Краснодарского края. Профессионалы обсудят актуальные тренды ИБ, DLP-системы, антивирусную защиту (и защиту от шифровальщиков, в частности), ИБ в госсекторе, Ransomware, IDM, средства борьбы с утечками информации и др.

Выступят федеральные спикеры: Илья Шабанов - глава известного СМИ по ИБ (Anti-Malware), Евгений Царев - блогер и эксперт (RTM Group), Сергей Ананыч (SearchInform), Антон Соловей (Falcongaze), Алексей Калинников (Comparex), Дмитрий Самойленко (ESET), Карен Карагедян (Trend Micro) и многие другие.

Обсудив главные тренды, технологии и управление ИБ, безопасники определят 10 главных проблем по версии профессионального ИБ-сообщества Краснодарского края и постараются найти их решения.

Следует отметить, что южная столица уже третий год подряд входит в число городов, принимающих у себя “Код информационной безопасности”. В этом году конференция проходит в 5 странах (26 городах).

Участие представителей ИТ- и ИБ-департаментов, а также журналистов - бесплатное. Регистрация и аккредитация по ссылке: http://codeib.ru/krasnodar/