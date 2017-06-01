Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной ...
Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности
Выставки \\ 01.06.2017 14:22
Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.
1 июня Galich Hall распахнет свои двери для всех специалистов сферы ИБ Краснодарского края. Профессионалы обсудят актуальные тренды ИБ, DLP-системы, антивирусную защиту (и защиту от шифровальщиков, в частности), ИБ в госсекторе, Ransomware, IDM, средства борьбы с утечками информации и др.
Выступят федеральные спикеры: Илья Шабанов - глава известного СМИ по ИБ (Anti-Malware), Евгений Царев - блогер и эксперт (RTM Group), Сергей Ананыч (SearchInform), Антон Соловей (Falcongaze), Алексей Калинников (Comparex), Дмитрий Самойленко (ESET), Карен Карагедян (Trend Micro) и многие другие.
Обсудив главные тренды, технологии и управление ИБ, безопасники определят 10 главных проблем по версии профессионального ИБ-сообщества Краснодарского края и постараются найти их решения.
Следует отметить, что южная столица уже третий год подряд входит в число городов, принимающих у себя “Код информационной безопасности”. В этом году конференция проходит в 5 странах (26 городах).
Участие представителей ИТ- и ИБ-департаментов, а также журналистов - бесплатное. Регистрация и аккредитация по ссылке: http://codeib.ru/krasnodar/
В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA
Выставки \\ 31.05.2017 12:55 \\ Обсудить ()
Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).
Первый научно-технический форум Росгвардии состоялся
Выставки \\ 31.05.2017 12:10 \\ Обсудить ()
С 25 по 27 мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске Московской области Росгвардия совместно с МВД России впервые провели научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».
«День передовых технологий правоохранительных органов РФ» открылся в Подмосковье
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В четверг, 25 мая, в городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» открылся новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии
Выставки \\ 29.05.2017 15:53 \\ Обсудить ()
В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
“Код ИБ” по-грузински
Выставки \\ 29.05.2017 12:04 \\ Обсудить ()
На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.
IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»
Выставки \\ 29.05.2017 10:58 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на IV отраслевой конференции «IT в ТЭК: время эффективности», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем, НИИ СОКБ и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group. При участии Российского Энергетического Агентства.
III отраслевая конференция «IT в финансовом секторе»
Выставки \\ 29.05.2017 10:48 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на III отраслевой конференции «IT в финансовом секторе», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group.
Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 25.05.2017 11:27 \\ Обсудить ()
Очень скоро начнем подготовку к PROIPvideo2018. До встречи на PROIPvideo2018!
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков
Выставки \\ 23.05.2017 17:08 \\ Обсудить ()
Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017 09:22 \\ Обсудить ()
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
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