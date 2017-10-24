Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!
Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!
Выставки \\ 03.11.2017 11:53
Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.
Спикеры высшего уровня
Александр Данилин / Microsoft. Руководитель направления стратегических проектов и инициативы CityNext, Департамент по работе с государственными организациями.
Владимир Карагиоз / Oracle. Руководитель группы индустриальных технологических советников.
Лев Левин / Cisco. Директор по стратегии и развитию бизнеса в России, СНГ, странах Ближнего Востока и Африки.
Дмитрий Калугин / SAP. Руководитель центра компетенций в государственном секторе.
Максим Хлупнов / Microsoft. Технический директор центра решений и технологий.
Александр Невровский / SIEMENS. Руководитель по развитию бизнеса Департамента "Автоматизация и безопасность зданий".
Тимур Нурмагомедов / Транстелеком. Руководитель направления цифровых сервисов для транспортной отрасли.
Вячеслав Максимов / КРОК. Заместитель директора департамента информационных технологий, директор по промышленным решениям.
Александр Минов / Национальный исследовательский институт технологий и связи. Генеральный директор.
Максим Редин / Siklu Communication. Технический директор.
Владимир Куделькин / Президент. Консорциум "Интегра-С".
Special Guets
Дмитрий Ерзамаев / ГУП "Мосгортранс". Директор службы доходов и контроля.
Дмитрий Уфаев / Департамент транспорта Москвы. Советник.
Дмитрий Котровский / ХИМКИ ГРУПП. Партнер.
Александр Герасимов / J'son&Partners. Директор по анализу рынков облачных и ИТ-услуг.
Умные технологии и продукты для экосистемы Интернета вещей показывают:
Advantech, CAME | BPT, DSSL, ESCORT GROUP, ITV | AxxonSoft, KeyGuard, Milestone Systems, Neousys Technology, Network Systems Group, Octagram, One Identity, Pelco by Schneider Electric, Seagate, TRUE IP, WD, ААМ Системз, АйПиМатика, АЛГОНТ, ВиТэк, Интегра-С, КВМ Технологии, ПЛКСистемы, Прософт-Биометрикс, СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ, Центр речевых технологий и др.
Используйте праздник технологий, выдающихся личностей и мощной экспертизы, который создан на форуме All-over-IP 2017, чтобы увидеть лучшие новинки 2017 года, найтие решение проблем, получить новые знания, обменяться опытом, встретиться с существующими поставщиками и найти новых, подготовить закупки.
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10-й Международный форум All-over-IP 2017
22, 23 и 24 ноября 2017
Москва, КВЦ "Сокольники"
На фото: партнер ХИМКИ ГРУПП Дмитрий Котровский
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