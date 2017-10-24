Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Используйте праздник технологий, выдающихся личностей и мощной экспертизы, который создан на форуме All-over-IP 2017, чтобы увидеть лучшие новинки 2017 года, найтие решение проблем, получить новые знания, обменяться опытом, встретиться с существующими поставщиками и найти новых, подготовить закупки.

Умные технологии и продукты для экосистемы Интернета вещей показывают:

Александр Герасимов / J'son&Partners. Директор по анализу рынков облачных и ИТ-услуг.

Александр Невровский / SIEMENS. Руководитель по развитию бизнеса Департамента "Автоматизация и безопасность зданий".

Лев Левин / Cisco. Директор по стратегии и развитию бизнеса в России, СНГ, странах Ближнего Востока и Африки.

Александр Данилин / Microsoft. Руководитель направления стратегических проектов и инициативы CityNext, Департамент по работе с государственными организациями.

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.