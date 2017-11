Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Выставки \\ 03.11.2017 11:53

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

Спикеры высшего уровня

Александр Данилин / Microsoft. Руководитель направления стратегических проектов и инициативы CityNext, Департамент по работе с государственными организациями.

Владимир Карагиоз / Oracle. Руководитель группы индустриальных технологических советников.

Лев Левин / Cisco. Директор по стратегии и развитию бизнеса в России, СНГ, странах Ближнего Востока и Африки.

Дмитрий Калугин / SAP. Руководитель центра компетенций в государственном секторе.

Максим Хлупнов / Microsoft. Технический директор центра решений и технологий.

Александр Невровский / SIEMENS. Руководитель по развитию бизнеса Департамента "Автоматизация и безопасность зданий".

Тимур Нурмагомедов / Транстелеком. Руководитель направления цифровых сервисов для транспортной отрасли.

Вячеслав Максимов / КРОК. Заместитель директора департамента информационных технологий, директор по промышленным решениям.

Александр Минов / Национальный исследовательский институт технологий и связи. Генеральный директор.

Максим Редин / Siklu Communication. Технический директор.

Владимир Куделькин / Президент. Консорциум "Интегра-С".

Special Guets

Дмитрий Ерзамаев / ГУП "Мосгортранс". Директор службы доходов и контроля.

Дмитрий Уфаев / Департамент транспорта Москвы. Советник.

Дмитрий Котровский / ХИМКИ ГРУПП. Партнер.

Александр Герасимов / J'son&Partners. Директор по анализу рынков облачных и ИТ-услуг.

Умные технологии и продукты для экосистемы Интернета вещей показывают:

Advantech, CAME | BPT, DSSL, ESCORT GROUP, ITV | AxxonSoft, KeyGuard, Milestone Systems, Neousys Technology, Network Systems Group, Octagram, One Identity, Pelco by Schneider Electric, Seagate, TRUE IP, WD, ААМ Системз, АйПиМатика, АЛГОНТ, ВиТэк, Интегра-С, КВМ Технологии, ПЛКСистемы, Прософт-Биометрикс, СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ, Центр речевых технологий и др.

Используйте праздник технологий, выдающихся личностей и мощной экспертизы, который создан на форуме All-over-IP 2017, чтобы увидеть лучшие новинки 2017 года, найтие решение проблем, получить новые знания, обменяться опытом, встретиться с существующими поставщиками и найти новых, подготовить закупки.

10-й Международный форум All-over-IP 2017

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

На фото: партнер ХИМКИ ГРУПП Дмитрий Котровский