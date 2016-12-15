Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров ...
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016 13:07
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
директорами по безопасности, а также руководителями информационно-аналитических отделов, отделов информационной безопасности, физической защиты, собственной безопасности, инженерно-технических и пожарных подразделений Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росгосстраха, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Росбанка, Московского кредитного банка, Бинбанка, Хоум Кредит энд Финанс.
Регистрация на ТБ Форум http://smartevent.tbforum.ru/registration/
Есть опыт работы с крупнейшими банками и уникальные решения и новейшее оборудование с учетом специфики обеспечения безопасности банков? Продемонстрируйте свою компетенцию руководителям и специалистам, принимающим решения о закупках 9 февраля 2017 на конференции «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего».
Кто еще принимает участие: https://www.groteck.com/banks
SecuFinance соберет вице-президентов по безопасности, директоров по безопасности, а также руководителей информационно - аналитических отделов, отделов информационной безопасности, физической защиты, собственной безопасности, инженерно-технических и пожарных подразделений крупнейших банков.
Чтобы сделать конференцию полезнее, организаторы заинтересованы в проведении предварительных консультаций с экспертами.
Совместно с рабочей группой, в которую входят Алексей Симонов, вице-президент – руководитель блока "Безопасность" ОАО "Промсвязьбанк", Дмитрий Ревякин, начальник управления Службы безопасности ВТБ24, Максим Мельничук, вице-президент ЮБИКС, руководители Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, Райффайзенбанка мы решили улучшить подготовку конференции и приглашаем Вас принять в этом участие. Мы проводим онлайн-опрос и по его итогам рабочую встречу в формате круглого стола.
Цель опроса и рабочей встречи - “сверить часы” и наметить наиболее полезные и интересные тематики и форматы, сформировать уникальное содержание, получить высокий уровень посетителей и докладчиков.
Принять участие в онлайн-опросе: https://www.groteck.com/banks/quiz
Александр Бунин, начальник отдела Межрегионального центра безопасности Банка России:
"Бюджет Банка России на закупки технических средств безопасности остается стабильно высоким. Применение нашей компанией современных качественных систем безопасности позволяет эксплуатировать оборудование дольше, без дополнительных затрат и сокращений расчетно-кассовой сети. На ТБ Форуме 2017 я ожидаю увидеть современные системы защиты периметра из класса инженерно-технической охраны и периметральные системы именно отечественного производства".
Оформить заявку на участие: https://www.groteck.com/banks
По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:
Ольга Иншакова
Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)
inshakova@groteck.ru
До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!
7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо
www.tbforum.ru
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
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7 февраля при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2017 пройдет конференция «Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".
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Подведены итоги XVI Международной специализированной выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2016»
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ТБ Форум 2017: важные тенденции развития и актуальные программы инвестиций
Выставки \\ 08.11.2016 14:49 \\ Обсудить ()
С 7 по 9 февраля 2017 г. 22-й Международный форум "Технологии безопасности" предлагает своим участникам обсуждать новые требования и вопросы регулирования, делиться опытом реализации и успешными кейсами, предлагать новые решения и лучшие практики, проводить мастер-классы, воркшопы, семинары. www.tbforum.ru Фокус внимания ТБ Форума на важных тенденциях развития и программах инвестиций в России дает возможность посетителям и участникам получить серьезное преимущество в своей профессиональной деятельности.
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8 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге в КВЦ ЭКСПОФОРУМ состоится 5-я профессиональная конференция «Технологии безопасности в розничной торговле». Ведущие эксперты в области предотвращения потерь проведут мастер-классы, поделятся с участниками опытом и актуальными кейсами по обеспечению безопасности в ритейле. Конференция проходит в рамках 25-й международной выставки технических средств и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St.Petersburg.
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