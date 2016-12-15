Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров ...

Выставки \\ 15.12.2016 13:07

В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности

директорами по безопасности, а также руководителями информационно-аналитических отделов, отделов информационной безопасности, физической защиты, собственной безопасности, инженерно-технических и пожарных подразделений Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росгосстраха, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Росбанка, Московского кредитного банка, Бинбанка, Хоум Кредит энд Финанс.

Регистрация на ТБ Форум http://smartevent.tbforum.ru/registration/

Есть опыт работы с крупнейшими банками и уникальные решения и новейшее оборудование с учетом специфики обеспечения безопасности банков? Продемонстрируйте свою компетенцию руководителям и специалистам, принимающим решения о закупках 9 февраля 2017 на конференции «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего».

Кто еще принимает участие: https://www.groteck.com/banks

SecuFinance соберет вице-президентов по безопасности, директоров по безопасности, а также руководителей информационно - аналитических отделов, отделов информационной безопасности, физической защиты, собственной безопасности, инженерно-технических и пожарных подразделений крупнейших банков.

Чтобы сделать конференцию полезнее, организаторы заинтересованы в проведении предварительных консультаций с экспертами.

Совместно с рабочей группой, в которую входят Алексей Симонов, вице-президент – руководитель блока "Безопасность" ОАО "Промсвязьбанк", Дмитрий Ревякин, начальник управления Службы безопасности ВТБ24, Максим Мельничук, вице-президент ЮБИКС, руководители Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, Райффайзенбанка мы решили улучшить подготовку конференции и приглашаем Вас принять в этом участие. Мы проводим онлайн-опрос и по его итогам рабочую встречу в формате круглого стола.

Цель опроса и рабочей встречи - “сверить часы” и наметить наиболее полезные и интересные тематики и форматы, сформировать уникальное содержание, получить высокий уровень посетителей и докладчиков.

Принять участие в онлайн-опросе: https://www.groteck.com/banks/quiz

Александр Бунин, начальник отдела Межрегионального центра безопасности Банка России:

"Бюджет Банка России на закупки технических средств безопасности остается стабильно высоким. Применение нашей компанией современных качественных систем безопасности позволяет эксплуатировать оборудование дольше, без дополнительных затрат и сокращений расчетно-кассовой сети. На ТБ Форуме 2017 я ожидаю увидеть современные системы защиты периметра из класса инженерно-технической охраны и периметральные системы именно отечественного производства".

Оформить заявку на участие: https://www.groteck.com/banks

По вопросам участия в экспозиции и деловой программе:

Ольга Иншакова

Тел. (495) 647-04-42 (доб. 2162)

inshakova@groteck.ru

До встречи на ТБ Форум powered by Intersec!

7 – 9 февраля 2017 года, Крокус Экспо

www.tbforum.ru