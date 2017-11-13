Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. ...
Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября
Выставки \\ 17.11.2017 12:47
22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Регистрируйтесь онлайн и приходите:
http://on.all-over-ip.ru/go
Вы найдете для себя ответы на вопросы:
1. Какую стратегию инвестирования в ИСБ выбрать?
2. Как сочетать сокращение издержек и увеличение прибыли?
3. Какие новые пользовательские сценарии открывает интеграция?
4. Как расширить функционал ИСБ за рамки безопасности?
5. Какова роль биометрических технологий в ИСБ?
6. Какие ошибки бывают на объектах транспорта и спорта?
7. Чего ожидать от технологий мобильного доступа?
Вы получите обзор четырех современных ИСБ: EACM от dormakaba, LyriX от ААМ Системз, VideoXpert от Pelco и Интегра-Планета-4D от Интегра-С.
Практический кейс организации ИСБ представит фабрика ФЕРЕРРО РУССИЯ из Владимирской области.
Программа конференции: https://www.all-over-ip.ru/programme
Все участники и спикеры форума: http://on.all-over-ip.ru/2017/partners/
Регистрируйтесь онлайн и приходите: http://on.all-over-ip.ru/go
Спонсор конференции: dormakaba.
10-й форум All-over-IP 2017
Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.
22, 23 и 24 ноября 2017
Москва, КВЦ "Сокольники"
www.all-over-ip.ru
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