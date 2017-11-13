Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. ...

Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

Вы получите обзор четырех современных ИСБ: EACM от dormakaba, LyriX от ААМ Системз, VideoXpert от Pelco и Интегра-Планета-4D от Интегра-С.

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22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ Выставки \\ 13.11.2017 13:59 \\ Обсудить ( ) БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017 Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ( ) Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.