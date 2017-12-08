Выставки \\ 08.12.2017 09:00

Ханты-Мансийская премьера “Кода ИБ” пришлась по душе безопасникам Югры.

Следует отметить, что в ХМАО “Код ИБ” затронул не только аудиторию профи. Накануне конференции спикеры “Кода ИБ” выступили в эфире Радио Югра, рассказав популярным языком городу и миру о кибербезопасности.

На вводной секции собрались федеральные и региональные эксперты: Дмитрий Ильин (IT-Task) Алексей Комаров (УЦСБ), Игорь Чертов (ТПП ХМАО-Югра), Павел Пащенко, представитель УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре.

Тревожная статистика нарушений на всех уровнях, шифровальщики на марше, трудности перевода с языка ИБ на бизнес-язык, необходимость повышения осведомленности - с таких вводных стартовала беседа.

По словам спикеров, даже органы власти Югры уже столкнулись со значительными (пусть и не фатальными) потерями информации в связи с теми же шифровальщиками. Что уж говорить о менее защищенных структурах.

«Наибольший риск вирусы представляют для небольших компаний - для них даже одна успешная атака может стать «смертельной», поскольку выкуп информации у шифровальщика может быть дороже стоимости бизнеса. Дорого обходятся атаки в промышленном сегменте - ИТ – инциденты могут стать причиной остановки всего цикла производства. Использование комплекса сервисов от надежного оператора, который специализируется в сфере ИБ, позволит практически полностью исключить возможность заражения компьютеров», - отметил Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком».

В частности, эксперты отметили, что сертификация (порядка 1 млн. рублей) СЗИ обходится несоразмерно дороже штрафа за ее отсутствие (несколько сотен тысяч). А вместе или даже вместо ответственности за несоблюдение требований регуляторов было бы неплохо ввести ответственность непосредственно за инциденты ИБ. Важно обобщать опыт и типизировать, формировать отраслевые модели угроз.

В основной части конференции предметом обсуждения стали передовые технологии ЗИ. Ну а традиционная “Горячая десятка “Кода ИБ” под модерацией Дмитрия Ильина подвела итоги дискуссиям этого насыщенного дня.