“Код информационной безопасности” направляется в Пермь

Выставки \\ 17.11.2017 10:20

23 ноября в Перми в КДЦ “Мотовилиха” пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности “Код ИБ”

Напомним, что в этом году известная отраслевая конференция по кибербезопасности имеет рекордный охват - 26 городов в пяти странах мира. Проходя более 14 лет в самых крупных городах России и ближнего зарубежья, конференция остается бесплатной для специалистов.

В числе ключевых спикеров авторитетные федеральные эксперты по информационной безопасности Илья Шабанов (Anti-Malware.ru), Алексей Комаров (УЦСБ), Евгений Царев (RTM Group) и еще около десятка специалистов ведущих компаний-разработчиков средств защиты.

Тренды, технологии, управление -главные вопросы программы. Финальная секция расскажет об успешных практиках директоров по ИБ.

Следует отметить, что Пермь станет местом действия “Кода ИБ” в пятый раз. Традиционно вместе с командой приедет талисман конференции #КотИБ.

Вход для сотрудников служб ИБ и ИТ,а также представителей прессы - бесплатный.