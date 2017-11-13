“Код информационной безопасности” направляется в Пермь
“Код информационной безопасности” направляется в Пермь
Выставки \\ 17.11.2017 10:20
23 ноября в Перми в КДЦ “Мотовилиха” пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности “Код ИБ”
Напомним, что в этом году известная отраслевая конференция по кибербезопасности имеет рекордный охват - 26 городов в пяти странах мира. Проходя более 14 лет в самых крупных городах России и ближнего зарубежья, конференция остается бесплатной для специалистов.
В числе ключевых спикеров авторитетные федеральные эксперты по информационной безопасности Илья Шабанов (Anti-Malware.ru), Алексей Комаров (УЦСБ), Евгений Царев (RTM Group) и еще около десятка специалистов ведущих компаний-разработчиков средств защиты.
Тренды, технологии, управление -главные вопросы программы. Финальная секция расскажет об успешных практиках директоров по ИБ.
Следует отметить, что Пермь станет местом действия “Кода ИБ” в пятый раз. Традиционно вместе с командой приедет талисман конференции #КотИБ.
Вход для сотрудников служб ИБ и ИТ,а также представителей прессы - бесплатный.
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