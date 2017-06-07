"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму
"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму
Выставки \\ 07.06.2017 13:41
8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.
Команда самой масштабной русскоговорящей ИБ-конференции ведет активную подготовку “Кода ИБ” в Симферополе. Комментирует директор конференции Ольга Поздняк:
“Открывать “новые земли” для нас всегда приятно и волнительно. Уже более 12-ти лет “Код ИБ” непрерывно расширяет свой охват. В этом году нас принимают 5 стран (26 городов). В Крым едут лучшие эксперты и, конечно, наш легендарный Кот ИБ”.
Профессионалы обсудят главные тренды ИБ, технические и бизнес-аспекты, риски информационной безопасности в Республике Крым, нюансы борьбы с шифровальщиками, ransomware, контроль привилегированных пользователей и другие горячие темы.
В числе спикеров Илья Шабанов (Anti-Malware), Алексей Комаров (УЦСБ), Дмитрий Мананников (SPSR Express), Сергей Ананыч (SearchInform), Сергей Жуковский (НТЦ “Вулкан”) и другие.
Знаниями и лучшими ИБ-практиками столичные эксперты поделятся с крымскими коллегами бесплатно.
Регистрация и аккредитация по ссылке: http://codeib.ru/simferopol/program/
Мерси, Баку!
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Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности
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Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.
В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA
Выставки \\ 31.05.2017 12:55 \\ Обсудить ()
Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).
Первый научно-технический форум Росгвардии состоялся
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С 25 по 27 мая на территории ФКП «НИИ «Геодезия» в г. Красноармейске Московской области Росгвардия совместно с МВД России впервые провели научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».
«День передовых технологий правоохранительных органов РФ» открылся в Подмосковье
Выставки \\ 31.05.2017 11:01 \\ Обсудить ()
В четверг, 25 мая, в городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» открылся новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии
Выставки \\ 29.05.2017 15:53 \\ Обсудить ()
В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
“Код ИБ” по-грузински
Выставки \\ 29.05.2017 12:04 \\ Обсудить ()
На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.
IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»
Выставки \\ 29.05.2017 10:58 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на IV отраслевой конференции «IT в ТЭК: время эффективности», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем, НИИ СОКБ и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group. При участии Российского Энергетического Агентства.
III отраслевая конференция «IT в финансовом секторе»
Выставки \\ 29.05.2017 10:48 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на III отраслевой конференции «IT в финансовом секторе», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group.
Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 25.05.2017 11:27 \\ Обсудить ()
Очень скоро начнем подготовку к PROIPvideo2018. До встречи на PROIPvideo2018!
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