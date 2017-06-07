"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму

Выставки \\ 07.06.2017 13:41

8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.

Команда самой масштабной русскоговорящей ИБ-конференции ведет активную подготовку “Кода ИБ” в Симферополе. Комментирует директор конференции Ольга Поздняк:

“Открывать “новые земли” для нас всегда приятно и волнительно. Уже более 12-ти лет “Код ИБ” непрерывно расширяет свой охват. В этом году нас принимают 5 стран (26 городов). В Крым едут лучшие эксперты и, конечно, наш легендарный Кот ИБ”.

Профессионалы обсудят главные тренды ИБ, технические и бизнес-аспекты, риски информационной безопасности в Республике Крым, нюансы борьбы с шифровальщиками, ransomware, контроль привилегированных пользователей и другие горячие темы.

В числе спикеров Илья Шабанов (Anti-Malware), Алексей Комаров (УЦСБ), Дмитрий Мананников (SPSR Express), Сергей Ананыч (SearchInform), Сергей Жуковский (НТЦ “Вулкан”) и другие.

Знаниями и лучшими ИБ-практиками столичные эксперты поделятся с крымскими коллегами бесплатно.

Регистрация и аккредитация по ссылке: http://codeib.ru/simferopol/program/