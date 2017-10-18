Код ИБ в Иркутске или Как WannaCry и Petya прокачали ИБ в разных компаниях
Код ИБ в Иркутске или Как WannaCry и Petya прокачали ИБ в разных компаниях
Выставки \\ 30.10.2017 14:59
Иркустские безопасники неожиданно положительно отозвались о знаменитых зловредах и даже поведали свои истории, начало которых часто звучало как “Однажды в бухгалтерии”.
Ведь кто бы спорил, что дать бухгалтеру (да и любому другому сотруднику не из службы ИБ) права администратора - верный путь к большим неприятностям.
Тем не менее, большинство озвученных в рамках открывающкй сессии историй были со счастливым концом. Ведь то, что не убьет ИБ, сделает ее сильнее. Данные удалось восстановить, так как были бэкапы. WannaCry и Petya запустили инвентаризацию ИБ в компаниях и даже способствовали большей сговорчивости руководства в вопросах выделения бюджетов на ИБ.
Второй обширной частью обсуждения стал вопрос ИБ-ликбеза сотрудников, которые учебу саботируют и даже практикуют списывание и распространение шпаргалок для сдачи корпоративного теста по ИБ. Знакомство персонала с нормативными документами и правилами ИБ стараются сделать интересным с помощью геймификации. Еще один способ - интегрировать курс корпоративной ИБ в общий практический курс:
“Приглашая пользователей на обучение, нужно их заинтересовать. Когда мы собирали сотрудников для изучения нормативных документов нашего общества, все проходило так себе. Но когда я стал им читать семинары про то, как защитить деньги от кражи с банковской карты, как проводить безопасные платежи в Интернете, как определять достойный Интернет-магазин, люди потянулись. Сначала я им читал основные вопросы, а потом озвучивал интересные им темы” - поделился опытом Семен Самохвалов (Газпром добыча Иркутск).
К методам “злого полицейского” относится предложенный из зала вариант “написать вирусок” - с тем,чтобы выявить и наказать нерадивых сотрудников, проваливших такой тест. Дмитрий Ильин (IT-Task) рассказал о большой пользе пентестов, а Максим Скляренко (ПАО Иркутскэнерго) посоветовал читать хакеров, например, Кевина Митника.
В вопросе обоснования бюджетов на ИБ эксперты сошлись во мнении: важна, прежде всего, реальная цена информационных ресурсов организации и целесообразность трат на их защиту.
Во многих компаниях деятельность безопасника все еще напоминает работу пожарника. Семен Самохвалов (Газпром добыча Иркутск) уверен, что планирование необходимо: “Должна быть концепция развития информационной безопасности в организации. Вы должны точно знать, куда вы плывете”
В основной части конференции эксперты ведущих разработчиков средств ИБ представили свои решения актуальных проблем, а секция “Опыт” рассказала о передовых практиках.
“Горячая десятка” ИБ-проблем по версии иркутского сообщества
1.Шифровальщики
2. Грамотность сотрудников
3.SIEM (SOC)
4. ПДн, регуляторы
5.Облака
6.Инциденты
7.Комплексность ИБ
8.Утечки данных
9.Управление доступом
10.”Бумажки”
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