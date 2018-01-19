“Код ИБ” пройдет за год в 28 городах, начиная с Алматы

Выставки \\ 19.01.2018 09:52

1 февраля в Алматы в отеле “Казахстан” состоится первая в этом году конференция из серии “Код информационной безопасности”, бесплатная для профессионалов ИБ.

Самое масштабное событие в сфере ИБ сохраняет в наступившем году лидерство по масштабу проведения и структуру из четырех главных блоков: “Тренды”, “Технологии”, “Управление” и “Горячая десятка Кода ИБ”.

Уже известно, что в числе экспертов вводной секции в г. Алматы выступят Дмитрий Мананников (консультант по безопасности, г. Москва), Арман Абдрасимов (ЦАРКА, г. Астана) и Виктор Покусов (Казахстанская ассоциация ИБ, г. Алматы). В секции технологий будут представлены решения ведущих ИБ-разработчиков, а в блоке по управлению ИБ выступят Арина Акимова (Лаборатория Касперского, генеральный спонсор конференции) с докладом о том, как не потерять бизнес в одночасье, Антон Соловей (Falcongaze, г. Москва) с экспертными рекомендациями по выбору DLP-системы и другие.

Следует отметить, что в этом году “Код информационной безопасности” охватит уже 6 стран (против пяти в предыдущем). В числе 28 городов проведения события впервые примут конференцию Ставрополь, Ереван, Якутск и Калининград. Кроме того, специальный образовательный формат для директоров по ИБ “Код ИБ ПРОФИ” пройдет впервые в Москве (1-4 марта).

Для участия в конференции необходима регистрация на сайте https://2018.codeib.ru/almaty