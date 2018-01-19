“Код ИБ” пройдет за год в 27 городах, начиная с Алматы

Выставки \\ 19.01.2018 13:48

1 февраля в Алматы в отеле “Казахстан” состоится первая в этом году конференция из серии “Код информационной безопасности”, бесплатная для профессионалов ИБ.

Самое масштабное событие в сфере ИБ сохраняет в наступившем году лидерство по масштабу проведения и структуру из четырех главных блоков: “Тренды”, “Технологии”, “Управление” и “Горячая десятка Кода ИБ”.

Уже известно, что в числе экспертов вводной секции в г. Алматы выступят Арман Абдрасимов (ЦАРКА, г. Астана) и Виктор Покусов (Казахстанская ассоциация ИБ, г. Алматы). В секции технологий будут представлены решения ведущих ИБ-разработчиков, в том числе, выступят Татьяна Новикова (Центр анализа и расследования кибератак, г. Астана) с результатами мониторинга Казнета и Антон Соловей (Falcongaze, г. Москва) с экспертными рекомендациями по выбору DLP-системы.В блоке по управлению заявлен доклад Ирины Акимовой(Лаборатория Касперского, генеральный спонсор конференции) о том, как не потерять бизнес в считанные секунды.

“Это первое большое мероприятие по теме информационной безопасности в этом году, и мы приветствуем наших уважаемых коллег и партнеров на нем. Обычно в своих презентациях компании рынка ИБ описывают дорогостоящие технические решения. Мы же считаем, что первый шаг на этом пути – воспитание культуры работы с информацией и уважения к данным, и именно об этом будем говорить на конференции”, комментирует Евгений Питолин, управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии и Монголии.

Следует отметить, что в этом году “Код информационной безопасности” охватит уже 6 стран (против пяти в предыдущем). В числе 27 городов проведения события впервые примут конференцию Ставрополь, Ереван, Якутск и Калининград. Кроме того, специальный образовательный формат для директоров по ИБ “Код ИБ ПРОФИ” пройдет впервые в Москве (1-4 марта).

Для участия в конференции необходима регистрация на сайте https://2018.codeib.ru/almaty