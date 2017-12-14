Код ИБ ПРОФИ в Москве 1-4 марта

Выставки \\ 14.12.2017 12:52

Стали известны даты проведения Кода ИБ ПРОФИ в Москве

Крупнейший образовательный интенсив для ИБ-руководителей пройдет в Москве 1- 4 марта.

В Москве на Коде ИБ ПРОФИ с авторскими мастер-классами выступят порядка 20 признанных экспертов в отрасли ИБ.

В их числе Антон Карпов (Яндекс), Алексей Лукацкий (Cisco), Рустэм Хайретдинов, (Атак Киллер и InfoWatch), Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности, Дмитрий Кузнецов (Positive Technologies), Кирилл Мартыненко (Сбербанк России), Алексей Волков (Сбербанк России), Олег Кузьмин (Концерн ВКО “Алмаз-Антей”), Алексей Комаров (УЦСБ), Илья Борисов (ThyssenKrupp), Кирилл Ермаков (Qiwi), Наталья Гуляева (Hogan Lovells), Денис Зенкин (Лаборатория Касперского) и многие другие.

Образовательная часть состоит из 4 смысловых потоков: «Планируй», «Делай», «Контролируй», «Совершенствуй». Всего пройдет 32 мастер-класса, которые охватят все актуальные аспекты управления ИБ, в том числе разработку ИБ-стратегии, построение системы управления киберрисками, непрерывность и операционную устойчивость, управление жизненным циклом инцидента ИБ, управление корпоративным SOC, киберучения ИБ для руководства компании, психологию ИБ и социальную инженерию, культуру ИБ и еще более 20 тем.

Напомним, Код ИБ ПРОФИ - образовательный интенсив для ИБ-руководителей, премьера которого состоялась этим летом в Сочи и собрала ИБ-руководителей со всей страны. Куратором московского ПРОФИ также выступает Алексей Лукацкий (Cisco), мероприятие наследует от сочинского оригинальный формат - “два дня учебы+два дня приключений”.

“Код ИБ ПРОФИ в Сочи имел большой успех, мы получили 10 баллов из 10 по результатам анкетирования участников и огромное количество запросов на следующую конференцию. На столичном ПРОФИ мы ожидаем 200+ участников из Москвы и со всей России” - говорит Ольга Поздняк, продюсер конференции.

Мероприятие не содержит рекламных докладов. Программа мастер-классов пройдет в отеле DoubleTreebyHilton. Узнать подробности и отправить заявку на участие можно по ссылке https://msk.codeib.ru/