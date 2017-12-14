Код ИБ ПРОФИ в Москве 1-4 марта
Код ИБ ПРОФИ в Москве 1-4 марта
Выставки \\ 14.12.2017 12:52
Стали известны даты проведения Кода ИБ ПРОФИ в Москве
Крупнейший образовательный интенсив для ИБ-руководителей пройдет в Москве 1- 4 марта.
В Москве на Коде ИБ ПРОФИ с авторскими мастер-классами выступят порядка 20 признанных экспертов в отрасли ИБ.
В их числе Антон Карпов (Яндекс), Алексей Лукацкий (Cisco), Рустэм Хайретдинов, (Атак Киллер и InfoWatch), Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности, Дмитрий Кузнецов (Positive Technologies), Кирилл Мартыненко (Сбербанк России), Алексей Волков (Сбербанк России), Олег Кузьмин (Концерн ВКО “Алмаз-Антей”), Алексей Комаров (УЦСБ), Илья Борисов (ThyssenKrupp), Кирилл Ермаков (Qiwi), Наталья Гуляева (Hogan Lovells), Денис Зенкин (Лаборатория Касперского) и многие другие.
Образовательная часть состоит из 4 смысловых потоков: «Планируй», «Делай», «Контролируй», «Совершенствуй». Всего пройдет 32 мастер-класса, которые охватят все актуальные аспекты управления ИБ, в том числе разработку ИБ-стратегии, построение системы управления киберрисками, непрерывность и операционную устойчивость, управление жизненным циклом инцидента ИБ, управление корпоративным SOC, киберучения ИБ для руководства компании, психологию ИБ и социальную инженерию, культуру ИБ и еще более 20 тем.
Напомним, Код ИБ ПРОФИ - образовательный интенсив для ИБ-руководителей, премьера которого состоялась этим летом в Сочи и собрала ИБ-руководителей со всей страны. Куратором московского ПРОФИ также выступает Алексей Лукацкий (Cisco), мероприятие наследует от сочинского оригинальный формат - “два дня учебы+два дня приключений”.
“Код ИБ ПРОФИ в Сочи имел большой успех, мы получили 10 баллов из 10 по результатам анкетирования участников и огромное количество запросов на следующую конференцию. На столичном ПРОФИ мы ожидаем 200+ участников из Москвы и со всей России” - говорит Ольга Поздняк, продюсер конференции.
Мероприятие не содержит рекламных докладов. Программа мастер-классов пройдет в отеле DoubleTreebyHilton. Узнать подробности и отправить заявку на участие можно по ссылке https://msk.codeib.ru/
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