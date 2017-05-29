“Код ИБ” по-грузински

Выставки \\ 29.05.2017 12:04

На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.

18 мая Тбилиси впервые принимал у себя “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие на русскоговорящем пространстве. В первом грузинском “Коде ИБ” приняли участие порядка 100 представителей крупнейших местных компаний, банков и госструктур.

Выступили известные российские эксперты: Андрей Прозоров (Solar Security), Дмитрий Ильин (IT-Task), Сергей Ананыч (SearchInform), Каха Ткеладзе (Торговая сеть “Идеал Хоум”), Денис Перелыгин (Trend Micro).

На вводной сессии, в числе основных трендов ИБ, спикеры назвали цифровую трансформацию, изменение роли безопасников, аутсорсинг ИБ, потребность в специалистах и новых решениях, превращение ИБ в составную часть бизнес-систем.

Также обсудили технические особенности нашумевшего червя WannaCry, от которого недавно пострадали компании по всему миру, практику пентестов, защиту от внутренних угроз, необходимость непрерывно обучать своих сотрудников, тестировать не только средства ИБ, но и людей.

На фоне отсутствия специализированных ВУЗов проблема подготовки кадров, а также необходимость самообразования в сфере ИБ актуальны в Грузии также как и в России. Не менее важны для безопасника и Communication Skills - умение заинтересовать руководство и пользователей проблематикой ИБ, уверены эксперты.

В секции “Технологии” ведущие разработчики представили экспертизу по части SIEM, DLP, защиты от Ransomware и привилегированных пользователей.

Долгожданной частью конференции стал мастер-класс Андрея Прозорова. Известный эксперт и блогер представил лучшие общемировые практики по ИБ.

“Горячая десятка” проблем ИБ - по версии безопасников Тбилиси.

“На десерт” эксперты и участники собрали “горячую десятку” главных проблем ИБ и вместе обсудили их возможные решения.