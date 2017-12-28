Код Астаны
Код Астаны
Выставки \\ 28.12.2017 11:05
Какими увидели главные тренды кибербезопасности эксперты премьерного “Кода ИБ” в Астане, читайте в нашем отчете.
Шавкат Сабиров (Интернет-ассоциация Казахстана) начал с глобальных трендов:
“В мировом масштабе первое, что сегодня является главным, - это государственный кибершпионаж. Второе - вопрос юрисдикции - все, что касается розыска киберпреступников. В-третьих, обладание средствами защиты в области кибербезопасности приравнивается уже практически ко владению ядерным оружием”.
Арман Абдрасилов (ЦАРКА) назвал трендом саму кибербезопасность, интерес к которой в Казахстане значительно вырос за последние пару лет.
“Три кита, на которых держится ИБ, это люди, технологии и процессы. Самая главная проблема у нас - люди. Специалистов в этой области нет, кадровый голод просто колоссальный. У нас проблема кадров настолько серьезна, что я знаю каждую вакансию в области ИБ и практически каждого специалиста ИБ в Казахстане, который на эту вакансию годен”. Казахстанский рынок ИБ, по словам эксперта, еще не созрел для бизнеса специализированных компаний. Однако потенциал велик, и компании, подобные ЦАРКА, имеют шансы выйти на прибыль уже через пару лет.
Тем временем, в ВУЗАх открываются специальности по ИБ, государство деятельно способствует развитию отрасли.“Казахстану нужны несколько сотен специалистов ИБ, но они должны быть очень профессиональны” - отметил эксперт по кибербезопасности Виталий Ли.
Виктор Покусов (Казахстанская ассоциация ИБ) назвал главными трендами безопасность мобильных и облачных технологий, блокчейн и безопасность АСУ ТП, а основные угрозы, по мнению эксперта, это сами пользователи и их низкая осведомленность, а также отсутствие специалистов и культуры ИБ.
Виталий Ли назвал уходящим “трендом практической безопасности № 1” экономию как следствие дефицита бюджетов. При этом набирает силу внимание государства к проблеме ИБ, идет серьезное строительство нормативной базы, отметил эксперт.
Отдельного внимания экспертов удостоился усиливающийся тренд безопасности АСУ ТП.
“2017 год был одним из самых насыщенных в плане инцидентов, связанных с информационной безопасностью промышленных систем. Наиболее значительной угрозой стали атаки шифровальщиков-вымогателей. Что касается прогноза на 2018 год, то можем выделить рост атак на промышленные информационные системы, увеличение риска целевых атак с применением программ-вымогателей, такие как атаки WannaCry и ExPetr, которые продемонстрировали нам что технологические сети могут быть даже более уязвимые, чем корпоративные. Прогнозируется рост количества атак кибермошенников на промышленные предприятия и инцидентов, связанных с промышленным кибершпионажем. Что касается Интернета вещей, то здесь традиционно вопросам информационной безопасности не уделяется должного внимания и безусловно, количество атак на IoT тоже будет расти в 2018 году” - отметил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.
“Горячая десятка” Кода ИБ - Астана
1)Нехватка кадров и проблема их подготовки
2)Социальная инженерия
3)Скудные бюджеты на ИБ
4)Аутсорсинг непрофильных задач ИБ
5)SOC
6)Киберщит Казахстана
7)Целенаправленные атаки
8)BYOD
9)Open Source
10)Безопасность без бюджета
НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ
Докладчикам:
Казахстанская ассоциация ИБ, ЦАРКА, Интернет Ассоциация Казахстана,ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze, Центр анализа и расследования кибератак
Медиа-партнерам:
3DNEWS (Генеральный медиа-партнер), Anti-Malware (Эксклюзивный медиа-партнер), RUБЕЖ (Отраслевой медиа-партнер), SecAndSafe.ru, BIS Journal, Global CIO, ПРОБИЗНЕС, Information Security, ISO27000.ru, журналам "Системный администратор" и "БИТ", Единому порталу Электронной подписи, порталам 12NEWS.ru, NNIT.ru, MSKIT.ru, журналу "Вопросы кибербезопасности", ассоциации RISC, журналу “ХАКЕР”, порталу Profit.kz
Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. Антитеррор – 2018»
Выставки \\ 22.12.2017 16:15 \\ Обсудить ()
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.
Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!
Выставки \\ 21.12.2017 10:52 \\ Обсудить ()
Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», который пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
ИТ-форум в Краснодаре: стартовала запись на BIT-2018!
Выставки \\ 21.12.2017 10:48 \\ Обсудить ()
Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» в Краснодаре, который пройдет уже в конце января
В столице в новом году впервые запустят платформу по безопасности «Say Future»
Выставки \\ 21.12.2017 10:05 \\ Обсудить ()
Устроители ежегодной международной выставки технических средств безопасности «Интерполитех» заявили о создании нового формата.
Форум All-over-IP 2018: заказчики назвали 5 технологий 2018 года
Выставки \\ 21.12.2017 09:57 \\ Обсудить ()
По итогам 10-го Международного форума All-over-IP 2017 доля корпоративных потребителей в общей численности посетителей выросла и достигла 25%. Из них 28% управляют объектами с массовым пребыванием людей (транспорт, ритейл) и 27,4% – производственными и критически важными объектами (ТЭК, промышленность). Поэтому в 2018 году мы продолжим создавать для заказчиков специальный контент. В частности, планируется обсуждение эффектов, которые может дать применение новых технологий в различных отраслях.
ТБ Форум: закрытая встреча руководителей СБ
Выставки \\ 20.12.2017 11:05 \\ Обсудить ()
В Совете Федерации пройдет закрытая встреча руководителей СБ объектов промышленности, нефтегаза и энергетики с производителями
Открыта запись на курсы Учебного центра для проектировщиков и монтажников систем безопасности в рамках выставки Securika Moscow 2018
Выставки \\ 19.12.2017 10:10 \\ Обсудить ()
Специалисты по проектированию и установке систем безопасности вновь смогут получить дополнительное профессиональное образование непосредственно на выставке Securika Moscow 2018, которая пройдет с 20 по 23 марта 2018 года.
Код Нижнего Новгорода
Выставки \\ 18.12.2017 10:38 \\ Обсудить ()
Главный редактор BISA и маэстро модерации Олег Седов не дал никому заскучать, сделав вводную секцию откровенным разговором о самом главном в отрасли.
Код ИБ в Перми. Чем умнее, тем уязвимее
Выставки \\ 18.12.2017 10:34 \\ Обсудить ()
Когда год подходит к концу, вводные дискуссии о трендах становятся особенно яркими. О чем говорили ИБ-эксперты в Перми - читайте в нашем репортаже.
Код ИБ ПРОФИ в Москве 1-4 марта
Выставки \\ 14.12.2017 12:52 \\ Обсудить ()
Стали известны даты проведения Кода ИБ ПРОФИ в Москве
Статьи
Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей
Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.
Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.