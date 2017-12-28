Код Астаны

Выставки \\ 28.12.2017 11:05

Какими увидели главные тренды кибербезопасности эксперты премьерного “Кода ИБ” в Астане, читайте в нашем отчете.

Шавкат Сабиров (Интернет-ассоциация Казахстана) начал с глобальных трендов:

“В мировом масштабе первое, что сегодня является главным, - это государственный кибершпионаж. Второе - вопрос юрисдикции - все, что касается розыска киберпреступников. В-третьих, обладание средствами защиты в области кибербезопасности приравнивается уже практически ко владению ядерным оружием”.

Арман Абдрасилов (ЦАРКА) назвал трендом саму кибербезопасность, интерес к которой в Казахстане значительно вырос за последние пару лет.

“Три кита, на которых держится ИБ, это люди, технологии и процессы. Самая главная проблема у нас - люди. Специалистов в этой области нет, кадровый голод просто колоссальный. У нас проблема кадров настолько серьезна, что я знаю каждую вакансию в области ИБ и практически каждого специалиста ИБ в Казахстане, который на эту вакансию годен”. Казахстанский рынок ИБ, по словам эксперта, еще не созрел для бизнеса специализированных компаний. Однако потенциал велик, и компании, подобные ЦАРКА, имеют шансы выйти на прибыль уже через пару лет.

Тем временем, в ВУЗАх открываются специальности по ИБ, государство деятельно способствует развитию отрасли.“Казахстану нужны несколько сотен специалистов ИБ, но они должны быть очень профессиональны” - отметил эксперт по кибербезопасности Виталий Ли.

Виктор Покусов (Казахстанская ассоциация ИБ) назвал главными трендами безопасность мобильных и облачных технологий, блокчейн и безопасность АСУ ТП, а основные угрозы, по мнению эксперта, это сами пользователи и их низкая осведомленность, а также отсутствие специалистов и культуры ИБ.

Виталий Ли назвал уходящим “трендом практической безопасности № 1” экономию как следствие дефицита бюджетов. При этом набирает силу внимание государства к проблеме ИБ, идет серьезное строительство нормативной базы, отметил эксперт.

Отдельного внимания экспертов удостоился усиливающийся тренд безопасности АСУ ТП.

“2017 год был одним из самых насыщенных в плане инцидентов, связанных с информационной безопасностью промышленных систем. Наиболее значительной угрозой стали атаки шифровальщиков-вымогателей. Что касается прогноза на 2018 год, то можем выделить рост атак на промышленные информационные системы, увеличение риска целевых атак с применением программ-вымогателей, такие как атаки WannaCry и ExPetr, которые продемонстрировали нам что технологические сети могут быть даже более уязвимые, чем корпоративные. Прогнозируется рост количества атак кибермошенников на промышленные предприятия и инцидентов, связанных с промышленным кибершпионажем. Что касается Интернета вещей, то здесь традиционно вопросам информационной безопасности не уделяется должного внимания и безусловно, количество атак на IoT тоже будет расти в 2018 году” - отметил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

“Горячая десятка” Кода ИБ - Астана

1)Нехватка кадров и проблема их подготовки

2)Социальная инженерия

3)Скудные бюджеты на ИБ

4)Аутсорсинг непрофильных задач ИБ

5)SOC

6)Киберщит Казахстана

7)Целенаправленные атаки

8)BYOD

9)Open Source

10)Безопасность без бюджета

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ

Докладчикам:

Казахстанская ассоциация ИБ, ЦАРКА, Интернет Ассоциация Казахстана,ESET, StaffCop, IBA Group, Falcongaze, Центр анализа и расследования кибератак

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