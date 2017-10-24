Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности
Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности
Выставки \\ 01.11.2017 20:46
16 ноября в столице ХМАО пройдет открытая конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году пять стран (26 городов).
В Ханты-Мансийске выступят федеральные эксперты по информационной безопасности, в числе которых известный блогер Алексей Комаров (УЦСБ, г. Москва), руководитель отраслевого СМИ Anti-Malware.ru Илья Шабанов (г. Москва), бизнес-консультант по безопасности Дмитрий Мананников (г.Москва) и еще около десятка спикеров из двух столиц.
Главными темами докладов станут тренды, технологии, управление ИБ и лучшие практики. Кроме того, будут представлены передовые разработки в области средств защиты информации от известных разработчиков: ESET, Falcongaze, IT-Task, Конфидент, Check Point, Ростелеком (спонсор секции), Доктор Веб, Ideco и других.
Конференция бесплатна для специалистов и руководителей служб ИБ и ИТ, вход свободен также для журналистов. Регистрация и аккредитация по ссылке : http://codeib.ru/khanty-mansiysk/
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