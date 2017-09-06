Хабаровск узнает “Код информационной безопасности”
Хабаровск узнает “Код информационной безопасности”
Выставки \\ 06.09.2017 13:34
Самая масштабная русскоговорящая конференция по кибербезопасности впервые пройдет в столице Дальнего Востока 14 сентября.
В этом году известная профессиональная конференция, ранее не выезжавшая восточнее Сибири, покоряет Дальний Восток. В спискеиз 26 городов проведения - Владивосток (7 сентября) и Хабаровск ( 14 сентября).
Дальневосточные безопасники познакомятся с экспертизой из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хабаровска по ключевым трендам, технологиям защиты и бизнес-аспектам управления ИБ. Финальная секция будет интерактивной: участники вместе с экспертами сформулируют 10 главных проблем ИБ и найдут их решения.
Ожидаются выступления известных представителей отрасли: Романа Шапиро (г.Хабаровск), Андрея Прозорова (Solar Security, г. Москва), Владимира Дрюкова (Solar JSOC, г.Москва), Сергея Кузнецова (“Конфидент”, г. Санкт-Петербург) и многих других.
В качестве места проведения выбран конференц-зал гостиницы “Интурист”.
Вход для руководителей и специалистов по ИБ и ИТ,а также представителей прессы - бесплатный. Пройти регистрацию и аккредитацию можно по ссылке: http://codeib.ru/khabarovsk/
ТБ Форуме 2018
Выставки \\ 06.09.2017 10:39 \\ Обсудить ()
Обсуждение специфики внедрения систем безопасности на объекты ритейла на закрытой встрече с руководителями из METRO Cash & Carry, X5 Retail Group, М.Видео
Открыта аккредитация журналистов для освещения выставки «Выстрел 2017!»
Выставки \\ 05.09.2017 11:59 \\ Обсудить ()
Уважаемые журналисты, фотографы и видеоблогеры! Ждем вас 9 и 10 сентября в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на выставке «Выстрел 2017!» – первом мероприятии в России, посвященном многообразному миру спортивной стрельбы. День города – это повод отлично провести время всей семьей, а выставка «Выстрел 2017!» даст вам возможность сделать эти осенние выходные интересными и запоминающимися.
Охрана периметра – от камер видеонаблюдения до противотаранных барьеров Полищука
Выставки \\ 05.09.2017 09:42 \\ Обсудить ()
Широкий спектр периметральных средств охраны будет представлен на выставке Securika St. Petersburg
Легендарный ЦСКА - партнер выставки «Выстрел 2017!»
Выставки \\ 01.09.2017 22:47 \\ Обсудить ()
Мы с гордостью сообщаем вам о том, что партнером выставки «Выстрел 2017!» выступил Центральный Спортивный Клуб Армии.
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017 16:21 \\ Обсудить ()
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Solar Security, SAP, NVision Group, Банк Санкт-Петербург заявили спикеров
Выставки \\ 30.08.2017 15:16 \\ Обсудить ()
Программа конференции Identity Management наполняется знаковыми персонами и темами. Представляю вам первых спикеров по теме IDM на форуме All-over-IP 2017.
ТБ Форум 2018: займите достойное место на растущем рынке биометрической идентификации для банковского сегмента
Выставки \\ 29.08.2017 17:46 \\ Обсудить ()
ЦБ разработал законопроект, обязывающий все банки собирать биометрические данные россиян (изображения лица и голосовые слепки), сообщают "Известия". Это позволит создать единую биометрическую систему (ЕБС), необходимую для внедрения удаленной идентификации клиентов.
Cамое масштабное событие в сфере информационной безопасности доберется до Владивостока
Выставки \\ 29.08.2017 13:47 \\ Обсудить ()
7 сентября в отеле “Азимут” состоится конференция “Код информационной безопасности”, на которой выступят эксперты в области защиты информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.
Securika St Petersburg 2017
Выставки \\ 28.08.2017 09:36 \\ Обсудить ()
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится единственная на Северо-Западе России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
Новые участники выставки «Выстрел 2017!» - спортивные федерации России
Выставки \\ 25.08.2017 15:32 \\ Обсудить ()
Выставка «Выстрел 2017!» – это не только знакомство со стрелковым миром, это еще и встречи с знаменитыми спортсменами.
Статьи
3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?
Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.
Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса
Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.
Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».
Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.
Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.