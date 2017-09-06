Хабаровск узнает “Код информационной безопасности”

Выставки \\ 06.09.2017 13:34

Самая масштабная русскоговорящая конференция по кибербезопасности впервые пройдет в столице Дальнего Востока 14 сентября.

В этом году известная профессиональная конференция, ранее не выезжавшая восточнее Сибири, покоряет Дальний Восток. В спискеиз 26 городов проведения - Владивосток (7 сентября) и Хабаровск ( 14 сентября).

Дальневосточные безопасники познакомятся с экспертизой из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хабаровска по ключевым трендам, технологиям защиты и бизнес-аспектам управления ИБ. Финальная секция будет интерактивной: участники вместе с экспертами сформулируют 10 главных проблем ИБ и найдут их решения.

Ожидаются выступления известных представителей отрасли: Романа Шапиро (г.Хабаровск), Андрея Прозорова (Solar Security, г. Москва), Владимира Дрюкова (Solar JSOC, г.Москва), Сергея Кузнецова (“Конфидент”, г. Санкт-Петербург) и многих других.

В качестве места проведения выбран конференц-зал гостиницы “Интурист”.

Вход для руководителей и специалистов по ИБ и ИТ,а также представителей прессы - бесплатный. Пройти регистрацию и аккредитацию можно по ссылке: http://codeib.ru/khabarovsk/