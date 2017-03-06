IX Форум СИИС: Правила игры в ИТ, умные города и Интернет-продвижение
IX Форум СИИС: Правила игры в ИТ, умные города и Интернет-продвижение
Выставки \\ 06.03.2017 14:25
Чрезвычайно насыщенной обещает быть программа IX Форума «Индустрия информационных систем», который пройдёт 12-13 апреля 2017 года в Академпарке г. Новосибирска.
Инновационное пространство соберёт под своей крышей представителей властных структур, ИТ-директоров российских предприятий, производящих и внедряющих программное и аппаратное обеспечение, специалистов по продвижению бизнеса в Интернете.
На панельной дискуссии «Условия ведения бизнеса в ИТ-сфере» обсудят федеральные законы, регулирующие различные аспекты рынка информационных технологий. Участники дискуссии постараются ответить на актуальные вопросы: Почему ИТ-компаниям выгоднее работать в других странах, и при каких условиях высокотехнологичный бизнес сможет привлекать инвестиции и внедрять свои разработки на российском рынке.
Одним из интереснейших мероприятий Форума станет конференция «Технологии умных городов (Smart city)», которая пройдёт при поддержке Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Smart City — комплекс технологических решений и инноваций, которые направлены на повышение уровня жизни и развитие эффективной городской инфраструктуры. Сейчас в том или ином объеме он применяются в более чем 2500 городах по всему миру, компоненты «умной» инфраструктуры внедряются и в Российских городах. В качестве спикеров конференции приглашены IT-руководители регионов и муниципалитетов, главы профильных ведомств, имеющие практический опыт реализации проектов в области Smart city. Планируется привлечение экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюмени, Челябинска.
Основные темы конференции:
ИТ-архитектура городского хозяйства. Эволюция, существующие проблемы и пути их решения. Как покорить океан данных. Методы сбора, обработки и хранения данных для задач ЖКХ.
Умный город для умных горожан – развитие пользовательских приложений.
Монетизация смарт-сити: новые «цифровые» источники бюджетных доходов.
ИТ-сервисы ЖКХ и АПК «Безопасный город» – синергия систем.
Технологии электронной демократии в сфере ЖКХ.
Проектное управление при внедрении решений смарт-сити.
Доклады конференции будут интересны представителям муниципальных администраций, а также руководителям управляющих, ресурсоснабжающих и сервисных компаний, стремящихся повысить эффективность своей деятельности. Кроме того, мероприятие может представлять интерес для девелоперских компаний, внедряющих современные стандарты городской среды.
В этом году на площадке Сибирского форума «Индустрия Информационных Систем» нашлось место и специалистам по продвижению бизнеса в Интернет — 12 и 13 апреля участники Форума смогут ознакомиться с актуальными инструментами интернет-маркетинга на конференции «SMM Siberia». По словам координатора конференции Максима Горбунова, аудитория двух конференций перекликается по некоторым направлениям: «Мы словно братья-близнецы: область СИИСа — наука и информационные технологии, а объект «SMM Siberia» — маркетинг и социальные сети».
Главная особенность этого года — новый подход к конференции. Теперь доклады рассчитаны не только на профессиональное сообщество маркетологов, но и на успешных руководителей, которые хотят разбираться в системе интернет-маркетинга. На конференции будут рассмотрены ключевые вопросы маркетинга в социальных сетях, определены цели и стратегии SMM. Спикеры конференции — управляющие крупных фирм и агентств и специалисты в области маркетинга в соцсетях.
«Примечательно, что количество иногородних участников растет. Так, например, в прошлом году 30% слушателей и спикеров приехали из других городов, чтобы поделиться профессиональными секретами. — Отмечает Максим Горбунов. — Для тех, кто не сможет приехать, будет организована онлайн-трансляция конференции».
Приглашаем и ждём всех! МЫ всегда открыты для сотрудничества и предложений!
До встречи на СИИС-2017!
Для справки:
Форум СИИС проводится с 2002 года и является ярким и значимым событием в деловой жизни всего Сибирского региона. Организатором Форума выступает Ассоциация «СибАкадемСофт», соорганизаторами, инициаторами секций и дискуссионных площадок Форума — сибирские ИТ-компании.
Форум СИИС проводится при поддержке и участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, Новосибирской торгово-промышленной палаты, Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного университета.
Участники Форума — ведущие российские предприятия отрасли информационных технологий, объединения разработчиков и производителей программных продуктов, информационных систем, представители органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций и крупных промышленных предприятий.
Узнать подробную информацию о мероприятиях СИИС-2017 и зарегистрироваться можно на официальном сайте http://www.siis.pro
Утверждена программа конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 06.03.2017 10:34 \\ Обсудить ()
Представляем полную программу Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
Открыта регистрация на конференцию для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo 2017
Выставки \\ 03.03.2017 16:18 \\ Обсудить ()
Мы приглашаем вас принять участие в Первой Конференции для PROектировщиков IP-Videoнаблюдения «PROIPvideo 2017», которая состоится 12 апреля 2017 года в Москве.
В Уфе обсудят 10 главных проблем информационной безопасности
Выставки \\ 02.03.2017 09:37 \\ Обсудить ()
16 марта на конференцию «Код ИБ» в столицу Башкирии съедутся ИБ-профессионалы из Москвы, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Важной миссией события в этом году станет коллективный поиск решений главных ИБ-проблем.
В Алматы пройдет самое масштабное ИБ-событие
Выставки \\ 01.03.2017 13:30 \\ Обсудить ()
В Южной столице Казахстана ждут II конференцию «Код ИБ».
ТБ Форум 2017: производители и интеграторы представили технологии для спортивных объектов в преддверии ЧМ-2018
Выставки \\ 01.03.2017 13:06 \\ Обсудить ()
7 февраля при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, Правительства Москвы и Комиссии Мосгордумы по безопасности в рамках ТБ Форума 2017 прошла конференция "Обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий".
Ростовские специалисты назвали 10 главных проблем ИБ
Выставки \\ 21.02.2017 14:11 \\ Обсудить ()
9 февраля 2017 г. «Код информационной безопасности» уже во второй раз состоялся в южной столице России и собрал более 100 ИБ-профессионалов
IV Бизнес-форум "Телеком двух столиц. Эффективные пути повышения конкурентоспособности операторов связи в мегаполисах"
Выставки \\ 21.02.2017 13:48 \\ Обсудить ()
Главное общественное событие ИКТ-рынка Северо-Западного региона собрало на своей площадке более 200 ведущих экспертов отрасли, включая представителей региональных и федеральных операторов связи, вендоров и интеграторов телекоммуникационных решений, представителей регулирующих органов и отраслевых СМИ.
ТБ Форум 2017 подтвердил статус мероприятия VIP уровня и превзошел ожидания участников
Выставки \\ 13.02.2017 15:35 \\ Обсудить ()
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" состоялся XXII Международный форум "Технологии безопасности". ТБ Форум представил знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
Стартовал ТБ Форум 2017: селективная аудитория и насыщенная деловая программа
Выставки \\ 08.02.2017 16:13 \\ Обсудить ()
7 февраля открылось конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня - XXII Международный Форум "Технологии безопасности". В рамках первого в календаре специалистов отрасли безопасности мероприятия представлены знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
Выставки \\ 07.02.2017 08:41 \\ Обсудить ()
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгресс-но-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности - XXII Между-народный форум "Технологии безопасности".
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд