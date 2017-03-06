IX Форум СИИС: Правила игры в ИТ, умные города и Интернет-продвижение

Выставки \\ 06.03.2017 14:25

Чрезвычайно насыщенной обещает быть программа IX Форума «Индустрия информационных систем», который пройдёт 12-13 апреля 2017 года в Академпарке г. Новосибирска.

Инновационное пространство соберёт под своей крышей представителей властных структур, ИТ-директоров российских предприятий, производящих и внедряющих программное и аппаратное обеспечение, специалистов по продвижению бизнеса в Интернете.

На панельной дискуссии «Условия ведения бизнеса в ИТ-сфере» обсудят федеральные законы, регулирующие различные аспекты рынка информационных технологий. Участники дискуссии постараются ответить на актуальные вопросы: Почему ИТ-компаниям выгоднее работать в других странах, и при каких условиях высокотехнологичный бизнес сможет привлекать инвестиции и внедрять свои разработки на российском рынке.

Одним из интереснейших мероприятий Форума станет конференция «Технологии умных городов (Smart city)», которая пройдёт при поддержке Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. Smart City — комплекс технологических решений и инноваций, которые направлены на повышение уровня жизни и развитие эффективной городской инфраструктуры. Сейчас в том или ином объеме он применяются в более чем 2500 городах по всему миру, компоненты «умной» инфраструктуры внедряются и в Российских городах. В качестве спикеров конференции приглашены IT-руководители регионов и муниципалитетов, главы профильных ведомств, имеющие практический опыт реализации проектов в области Smart city. Планируется привлечение экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюмени, Челябинска.

Основные темы конференции:

 ИТ-архитектура городского хозяйства. Эволюция, существующие проблемы и пути их решения. Как покорить океан данных. Методы сбора, обработки и хранения данных для задач ЖКХ.

 Умный город для умных горожан – развитие пользовательских приложений.

 Монетизация смарт-сити: новые «цифровые» источники бюджетных доходов.

 ИТ-сервисы ЖКХ и АПК «Безопасный город» – синергия систем.

 Технологии электронной демократии в сфере ЖКХ.

 Проектное управление при внедрении решений смарт-сити.

Доклады конференции будут интересны представителям муниципальных администраций, а также руководителям управляющих, ресурсоснабжающих и сервисных компаний, стремящихся повысить эффективность своей деятельности. Кроме того, мероприятие может представлять интерес для девелоперских компаний, внедряющих современные стандарты городской среды.

В этом году на площадке Сибирского форума «Индустрия Информационных Систем» нашлось место и специалистам по продвижению бизнеса в Интернет — 12 и 13 апреля участники Форума смогут ознакомиться с актуальными инструментами интернет-маркетинга на конференции «SMM Siberia». По словам координатора конференции Максима Горбунова, аудитория двух конференций перекликается по некоторым направлениям: «Мы словно братья-близнецы: область СИИСа — наука и информационные технологии, а объект «SMM Siberia» — маркетинг и социальные сети».

Главная особенность этого года — новый подход к конференции. Теперь доклады рассчитаны не только на профессиональное сообщество маркетологов, но и на успешных руководителей, которые хотят разбираться в системе интернет-маркетинга. На конференции будут рассмотрены ключевые вопросы маркетинга в социальных сетях, определены цели и стратегии SMM. Спикеры конференции — управляющие крупных фирм и агентств и специалисты в области маркетинга в соцсетях.

«Примечательно, что количество иногородних участников растет. Так, например, в прошлом году 30% слушателей и спикеров приехали из других городов, чтобы поделиться профессиональными секретами. — Отмечает Максим Горбунов. — Для тех, кто не сможет приехать, будет организована онлайн-трансляция конференции».

Приглашаем и ждём всех! МЫ всегда открыты для сотрудничества и предложений!

До встречи на СИИС-2017!

Для справки:

Форум СИИС проводится с 2002 года и является ярким и значимым событием в деловой жизни всего Сибирского региона. Организатором Форума выступает Ассоциация «СибАкадемСофт», соорганизаторами, инициаторами секций и дискуссионных площадок Форума — сибирские ИТ-компании.

Форум СИИС проводится при поддержке и участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, Новосибирской торгово-промышленной палаты, Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного университета.

Участники Форума — ведущие российские предприятия отрасли информационных технологий, объединения разработчиков и производителей программных продуктов, информационных систем, представители органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций и крупных промышленных предприятий.

Узнать подробную информацию о мероприятиях СИИС-2017 и зарегистрироваться можно на официальном сайте http://www.siis.pro