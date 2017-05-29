IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»
IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»
Выставки \\ 29.05.2017 10:58
Более 80 экспертов собрались на IV отраслевой конференции «IT в ТЭК: время эффективности», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем, НИИ СОКБ и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group. При участии Российского Энергетического Агентства.
Сессию «Будущее уже здесь: стратегии развития информационных технологий в Российском ТЭК» открыл Евгений Селиванов, фонд Сколково, докладом «Умные вещи века: какое практическое применения в ТЭК может получить промышленный интернет вещей?». Евгений рассказал о программах для ТЭК, которые уже сейчас есть в Сколково, и в качестве примеров привел технологии телеметрии в бурении, мониторинга оборудования, SmartGrid, BigData, предикативную аналитику и мониторинг персонала. Глеб Лигачев, СО ЕЭС, в своем выступлении на тему «Применения отечественных IT-разработок: шаги руководителя в условиях курса на импортозамещение» обозначил, как правильно себя вести ИТ-директору и как помочь государству с доходами: снять раздражение от понимания, что деньги утекают из страны импортным производителям; увеличить его доходы; действительно переходить на отечественное ПО там, где оно конкурентоспособно, выбрав отечественного производителя; не предъявлять высоких требований, а помогать своим опытом и знаниями, что поможет избежать станового риска. В докладе «Единая российская платформа инновационных решений для ТЭК» Азиз Урунов, НИИ СОКБ, привёл много практических кейсов и рассмотрел различные современные технологии, которые позволяют улучшить условия работы сотрудников и мобильных бригад. Азиз рассмотрел особенности бизнес-процессов отрасли и экосистемы решений для ТЭК.
Гаральд Бандурин, iSMF, выступил модератором дискуссии «Импортонезависимость ТЭК: внедряем отечественные IT-решения мирового уровня», в которой приняли участие Роман Шульгинов, Россети, Олег Капитулов, Транснефть, Евгений Селиванов, фонд Сколково, и Азиз Урунов, НИИ СОКБ. В ходе дискуссии участники обсудили критерии оценки и основные требования к отечественным разработкам; какие шаги стоит делать бизнесу в условиях курса на импортнезависимость и как внедрить и адаптировать отечественные IT-решения.
В сессии «С полной отдачей. Как выбрать реально эффективные инструменты и подходы к автоматизации» Денис Догадкин, МОЭСК, представил тему «Практика показывает. Автоматизация локальных технологических бизнес-процессов энергетической компании: опыт внедрения, сложности, результаты» и подчеркнул, что не обязательно подключать к работе крупных поставщиков IT-решений, достаточно найти компанию, которая сможет решить задачи, поставленные конкретной организацией. Также Денис поделился опытом, как в МОЭСК при помощи сим-модели ограничили количество отчетов и увеличили ответственность сотрудников за проделанную работу. Людмила Подгорина, Samsung Electronics, представила новые мобильные инструменты, которые позволяют значительно облегчить работу мобильных бригад, и поделилась секретом, как мобильное устройство превратить в рабочий инструмент.
Далее Дмитрий Алтухов, Интер РАО, Денис Догадкин, МОЭСК, Людмила Подгорина, Samsung Electronics, приняли участие в дискуссии «Как IT департаменту сохранять эффективность при сокращении бюджета». Гаральд Бандурин, iSMF, в качестве модератора поднял много острых вопросов, которые интересовали всех собравшихся на конференции.
Игорь Якимов, Т плюс, представил доклад на тему «Цифровое пространство в производстве», в котором рассмотрел автоматизацию процессов управления мобильными бригадами на мобильных устройствах и важность правильного построения заданий для обходчиков. Игорь поделился опытом доработки юзабилити с учётом особенностей сотрудников и подготовки специальных программ, позволяющих мониторить повреждения тепловых сетей и контролировать ремонт оборудования.
Ольга Чусова, Polymedia, представила тему «BI как инструмент в борьбе за эффективность» и сделала акцент на том, как анализ данных может повысить эффективность. Ольга подчеркнула, что согласно последним исследованиям, в современном мире сильно сократилось время на принятие решения, поэтому важно не только точно знать, какие данные есть в наличии, но и оперативно уметь их проанализировать. Важны скорость и качество предоставления информации, важна визуализация. И как результат – своевременный анализ данных, наличие выбора, ранжирование фокусов, использование "уроков прежних лет", заблаговременное управление.
Сессию «Когда сюрпризы излишни. Внедрение современных технологий для обеспечения безопасности ТЭК» открыл эксперт по кибербезопасности Вадим Подольный: «Создание отечественной программной платформы АСУ ТП в защищенном исполнения для КВО». Вадим рассказал об особенностях платформы, вопросах защиты информации и сертификации, этапах разработки, стратегии выхода на рынок и возможных рынках сбыта. В завершение деловой части программы Лев Палей, СО ЕЭС, поднял вопрос эффективного управления защитой от киберугроз. Лев рассмотрел особенности построения централизованных систем ИБ в территориально распределенной организации и основные ограничения, влияющие на дизайн систем информационной безопасности.
После завершения деловой части программы участников конференции ждал фуршет, во время которого они смогли насладиться неформальным общением и обсудить вопросы, на которые не хватило времени ранее.
Компания infor-media Russia благодарит всех спикеров, партнеров и слушателей, которые приняли участие в мероприятии. До новых встреч!
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