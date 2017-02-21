IV Бизнес-форум "Телеком двух столиц. Эффективные пути повышения ...
IV Бизнес-форум "Телеком двух столиц. Эффективные пути повышения конкурентоспособности операторов связи в мегаполисах"
Выставки \\ 21.02.2017 13:48
Главное общественное событие ИКТ-рынка Северо-Западного региона собрало на своей площадке более 200 ведущих экспертов отрасли, включая представителей региональных и федеральных операторов связи, вендоров и интеграторов телекоммуникационных решений, представителей регулирующих органов и отраслевых СМИ.
Генеральным партнером "Телеком двух столиц 2017" выступил национальный оператор связи ПАО "МегаФон", бронзовыми – ООО "Лайфстрим" (бренд "Смотрёшка") и ООО "Пепеляев Групп". Техническим партнером форума стала компания TP-Link (ООО "ТР-Линк"), спонсором сессии – Huawei. В выставке также приняли участие Научно-производственное предприятие "Электроакустическая техника" (НПП ЭЛАТ) и компания A1QA.
Бизнес-форум прошел при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь), Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу, Комитета по информатизации и связи (КИС) Правительства Санкт-Петербурга, Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Международной академии связи (МАС), Ассоциации региональных операторов связи (АРОС), Некоммерческой организации "Национальная Ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей" (НАДИКС), Ассоциации консультантов по персоналу (АКПП), Клуба ИТ-директоров "я-ИТ-ы" и более 30 отраслевых СМИ.
Пленарная сессия форума была посвящена вопросам регулирования телекоммуникационного рынка в двух столицах. Модератором выступила заместитель директора - исполнительный директор СПб ГУП "АТС Смольного" Марина Нечай. С приветственным словом к участникам форума от имени председателя Комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга Дениса Чамары, обратился начальник отдела городских телекоммуникаций и развития сетей связи Игорь Бушихин.
Советник Государственной Гражданской Службы Российской Федерации Артём Скакун зачитал приветственное обращение к собравшимся от имени руководителя Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Сахарова.
В рамках сессии выступил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров. "Уже в четвертый раз операторы связи Петербурга и Москвы, вендоры и интеграторы телеком-решений и представители регулирующих органов встречаются, чтобы обсудить ситуацию на рынке связи. Ежегодность мероприятия говорит о том, что осталось еще немало тем для дискуссии", - отметил Вадим Владимиров
С докладом "Телеком в большом городе" выступил директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" Алексей Титов. В своем выступлении он говорил о тех вызовах с которыми сталкивается оператор связи в повседневной работе в мегаполисе. "Сегодня плотность объектов связи в крупных городах настолько выросла, а количество технологий, применяемых на базовых станциях настолько увеличилось, что оптимизация и управление созданной инфраструктурой – это ежедневный вызов для оператора связи", - отметил среди прочего Алексей Титов.
О судебной практике в делах о принудительном переносе воздушных линий связи собравшимся рассказал старший юрист ООО "Пепеляев Групп" Евгений Леонов. "Во многом успешность споров по вопросам переноса воздушных линий связи между операторами связи и органами местного самоуправления зависит от того, как оператор строит свою защиту. В случае, если к участию в деле привлекаются органы ФАС, шансы операторов на то, чтобы отстоять свою правоту и на досудебной стадии и в суде повышаются", - отметил в своем выступлении Евгений Леонов.
Обсуждение специфики работы телеком-операторов в больших городах продолжилось во время круглого стола "Безвоздушное пространство" - как выжить оператору на насыщенном рынке", в котором приняли участие заместитель вице-президента макрорегионального филиала "Северо-Запад", директор по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Светлана Шамзон, директор по развитию, управляющий партнер ООО "Лайфстрим" (Смотрёшка) Жаркын Турсынов, директор по работе с бизнес-рынком ПАО "Мобильные ТелеСистемы Северо-Запад" Елена Абрамова и директор обособленного подразделения АО "Мастертел" Артем Журавский.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что российский рынок телеком-услуг сегодня уже вошел в стадию насыщения и одной из основных задач для операторов связи является сохранение существующей клиентской базы, повышение ее лояльности. При этом, задача повышения ARPU остро стоит перед операторами и достичь результата в этом направлении, по мнению некоторых участников обсуждения, можно путем предоставления контентных сервисов "Для клиента доступ в Интернет без контентного наполнения – это ничто. Любой оператор сегодня думает о том, какой контент и в каком качестве он может предоставлять клиенту", - отметила Светлана Шамзон.
По словам Елены Абрамовой, еще одним направлением увеличения ARPU для оператора является мльтисервисность, которая не ограничивается только телеком-направлением, а включает в себя услуги из области ИТ, интеграции, цифровых услуг и контента и т.д. "Нужно дать клиенту возможность получить весь необходимый ему пул услуг в одном окне", - отметила она.
Жаркын Турсынов отметил, что операторам связи необходима мультимедийная платформа, которая позволит дать абоненту весь контент, который хочет ему предоставить оператор и будет удобна в использовании на любом устройстве. "Когда такая модель существует, оператор получает дополнительный толчок для развития и возможность повысить ARPU прямо или косвенно, например, за счет увеличения использования объемов услуги интернет-доступа", - говорит Жаркын Турсынов.
Для оператора, чьим полем деятельности является В2В рынок, повышение ARPU могут принести облачные услуги и в частности, такой сегмент как IaaS. Такое мнение высказал в рамках круглого стола Артем Журавский.
Кроме того, участники дискуссии отметили такие активно развивающиеся направления как М2М, IoT, решения на основе Big Data и операторские финансовые сервисы.
Следующая сессия, модератором которой выступил директор по развитию и управляющий партнер ООО "Лайфстрим" (Смотрёшка) Жаркын Турсынов была посвящена эффективным способам оптимизации телеком-инфраструктуры и бизнес-моделей операторов "большого города".
Об инфраструктуре мобильной связи современного города рассказал ведущий менеджер отдела продаж решений беспроводного доступа Huawei Андрей Алексеев, а об эволюции бизнес-модели телеком-операторов от традиционных услуг к IoT сервисам - директор департамента по маркетингу ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГTC) Максим Гарусев. Доклад "Программно-определяемые сети (SDN) как инструмент оптимизации затрат оператора" сделал заместитель директора макрорегионального филиала, технический директор Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Алексей Никитин, а сообщение "Wi-Fi и гигабитный уровень доступа - надежные и доступные решения для операторов связи" - менеджер по проектным продажам ООО "ТР-Линк" (TP-Link) Алексей Новиков.
Об обеспечении Wi-Fi доступа на железнодорожных вокзалах СЗФО рассказал участникам форума директор региона "Санкт-Петербург" "Макрорегион Север" АО "Компания ТрансТелеКом" Кирилл Марков. С сообщением "Современный рынок облачных услуг: офис становится без проводов" выступил коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Западного региона ПАО "ВымпелКом" Тимофей Абраменко, а с докладом "Услуга "Сити" как пример эффективного использования гибридных технологий для выхода на новые внутренние рынки" - руководитель службы продаж и обслуживания на корпоративном рынке НАО "Национальная спутниковая компания" ("Триколор ТВ") Сергей Савельев.
Обсуждение тенденций развития рынка продолжилось во время круглого стола "Будет ли новая волна слияний и поглощений на рынке ШПД больших городов?", модератором которого стал партнер Constanta Capital Константин Савчук.
В круглом столе приняли участие генеральный директор ООО "Телестор" Никита Капитанский, генеральный директор ИАА "Рустелеком" Юрий Брюквин и генеральный директор ООО "Смарт Телеком" Андрей Суходольский и генеральный директор ООО "Невалинк" Антон Шокин.
Участники обсудили основные тренды в сфере M&A на российском рынке в 2016 г. и сделали прогноз на 2017 г. По мнению участников дискуссии, бум слияний и поглощений на рынке ШПД, который наблюдался несколько лет назад, миновал. В последнее время активность области M&A проявляли всего несколько крупных игроков: АО "ЭР-Телеком Холдинг", ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"(дочка ПАО "МегаФон"), сам "МегаФон" и "Ростелеком". Причем последние две компании отметились покупками активов, не являющихся операторами связи. "МегаФон" приобрел контрольный пакет MailRu Group, а "Ростелеком" через свой венчурный фонд "КоммИТ Кэпитал" инвестировал в ряд компаний-разработчиков решений для телеком- и ИТ-инфраструктуры ("РДП.РУ", "Рэйдикс", Brain4Net).
Эксперты отметили, что вопросы, которые стоят перед операторами-покупателями на рынке проводных телеком-услуг остаются прежними. Интересных активов все меньше и меньше. Кроме того, присутствуют юридические и имиджевые риски, которые останавливают крупных покупателей "Зачастую сети до конца не легализованы и крупный провайдер, покупая такую сеть, сталкивается с проблемой. Это один из основных барьеров", - считает Юрий Брюквин.
Никита Капитанский при этом отметил, что причины продажи активов могут быть различными. "Заниматься проводным телекомом – дело неблагодарное. Нужно либо запастись терпением, либо уходить с рынка", - отметил он.
Андрей Суходольский спрогнозировал, что в 2017 г. едва ли стоит ждать усиления M&A-активности со стороны других крупных операторов, а у каждой из тех компаний, которые активны на этом рынке сейчас, есть на то свои причины.
Впрочем, Антон Шокин не исключил того, что в будущем мы увидим новую волну M&A-активности на российском телеком-рынке. "Телеком это один из наиболее инвестиционно привлекательных рынков, поскольку он демонстрирует стабильность. На фоне падающих рынков в других секторах экономики, телеком смотрится неплохо, и M&A-волна может подняться заново", - сказал он.
В завершении мероприятия состоялась дискуссия о связи на объектах жилой недвижимости под модерацией исполнительного директора Объединения альтернативных операторов связи (ОАОС) Алексея Леонтьева. В ней приняли участие руководитель КО ДДС ООО "Вест Колл Лтд" Вячеслав Бычков, заместитель генерального директора ООО "КТВ" Александр Езерский, вице-президент по правовым вопросам, НО "Национальная ассоциация домовых информационно коммуникационных сетей" (НАДИКС) Михаил Пашков и директор департамента по работе с операторами связи ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГTC) Екатерина Никишкина.
Участники обсудили утверждение регламентов взаимодействия между владельцами инфраструктуры и операторами связи, регулирование прав доступа операторов в жилые дома, возможности предоставления доступа другим оператором в жилые дома, где эксклюзивно представлен один оператор связи и перспективы законопроекта о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома.
Участники форума высоко оценили уровень IV Бизнес-форума "Телеком двух столиц 2017", исключительные возможности, которые дает форум для налаживания деловых связей и качество организации мероприятия в целом.
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