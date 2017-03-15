Выставки \\ 15.03.2017 14:38

12 апреля 2017 года в Москве руководитель департамента разработок ITV | AxxonSoft Игорь Фаломкин выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

Игорь выступит с темой «ПО видеонаблюдения - ключевой элемент в создании тактики охраны», в которой он расскажет о том, какие возможности современных VMS позволяют оптимизировать нагрузку на сервер и эффективно использовать новые технологии в IP-камерах. Отдельно будут рассмотрены особенности построения и проектирования крупных систем видеонаблюдения и то, какие возможности современные программные комплексы для этого предоставляют.

С нетерпением ждём выступления Игоря! Интересно будет узнать мнение руководителя департамента разработок одного из лидеров мировой индустрии видеонаблюдения о том, что нас ждёт в будущем и к чему стоит готовиться уже сегодня.

Не упустите шанс задать Игорю насущные вопросы о способах решения задач, которые ставят вам ваши клиенты! Регистрируйтесь на конференцию по ссылке.

Кроме того, на странице вы можете оставить свой вопрос или пожелание к докладу Игоря Фаломкина. Сделайте конференцию полезной для себя!

Помимо ITV | AxxonSoft в конференции выступят представители и других ведущих вендоров отраслей видеонаблюдения и IT: Axis Communication, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Allied Telesis, Hyperline.

И напоминаем, что концепция мероприятия: «Только полезная информации. Без маркетинга».