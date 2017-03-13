Итоги выставки Securika Krasnodar
Итоги выставки Securika Krasnodar
Выставки \\ 13.03.2017 10:25
С 28 февраля по 3 марта 2017 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы компаний ITE.
Securika Krasnodar – это единственная в Краснодарском крае выставка для продвижения современных технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.
В этом году участие в выставке приняли около 30 компаний. Они продемонстрировали
оборудование для систем сигнализации, оборудование и средства для противопожарной защиты, аксессуары и оборудование для систем видеонаблюдения, оборудование для систем контроля и управления доступом. За 4 дня работы выставку посетили более 11 000 человек (общее количество посетителей выставок YugBuild/ WorldBuild Krasnodar и Securika Krasnodar, которые проходят одновременно).
Деловая программа
28 февраля прошел круглый стол «Инновационные технологии обеспечения безопасности граждан в общественных местах», организованный Управлением вневедомственной охраны ГУ МВД России по Краснодарскому краю и компанией «КраснодарЭКСПО».
Участники круглого стола обсудили комплексное решение задач по обеспечению безопасности города, затрагивающих использование инновационных технологий и продуктов в обеспечении правопорядка, предупреждения и оповещения о ЧС, выработку общих стандартов для совместного взаимодействия различных силовых и хозяйственных городских структур. На мероприятии присутствовали начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» Александр Эсауленко, директор представительства ВДЦ «Орлёнок» в Южном федеральном округе Василий Бабак, технический директор АНО «Центр развития технологий оперативных коммуникаций» Алексей Школьный, ведущий системный архитектор ООО «Центр речевых технологий» Алексей Софийский и другие авторитетные спикеры.
В этот же день состоялась конференция «Противопожарная защита объектов Южного региона». Организаторы мероприятия: Всероссийское добровольное пожарное общество, компания «КраснодарЭКСПО». Обсуждение проблемных вопросов, практики обеспечения пожарной безопасности объектов и мер регулирования отрасли состоялось при участии исполнительного директора ВДПО Краснодарского края Ивана Бутова, заместителя председателя совета ВДПО Краснодарского края Александра Веревкина и главного специалиста отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, майора внутренней службы Валерия Ларченко.
Выставка Securika Krasnodar прошла при поддержке администрации Краснодарского края, ФГКУ УВО ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, администрации муниципального образования город Краснодар, Всероссийского добровольного пожарного общества
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