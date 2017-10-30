СКУД 2018: на переднем крае технологий

Выставки \\ 07.11.2017 16:26

25 октября 2017 года в столичном event-холле «Инфопространство» прошла вторая международная конференция — СКУД 2018. Организатор мероприятия — компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля доступа.

На одной площадке конференция собрала ведущих российских и зарубежных производителей систем безопасности, которые подвели технологические

итоги года и постарались понять, какие тренды буду актуальны на рынке безопасности в 2018.

Как и в прошлом году был выдержан заявленный формат — максимально ёмкие доклады без рекламы: только о сути развития технологий безопасности.

Были освещены важнейшие темы отрасли — возможности дальней идентификации, использование беспроводных замковых систем, применение искусственного

интеллекта для различной аналитики СКУД, а также новинки биометрии — распознавание лиц, биометрия по рисунку вен ладони, мультимодальное использование методов биометрической идентификации и другие.

Экспертами выступили представители технологических лидеров отрасли - Fujitsu, Sigur, Parsec, Болид, VZOR Systems, Центр Речевых Технологий, Газпромбанк, Электроника и другие.

«Я пришел не рекламировать бизнес, а посмотреть, чем сейчас «дышит» сфера СКУД. На выставках или каких-то других мероприятиях такое невозможно».

Леонид Стасенко, генеральный директор

НПО «Релвест», спикер СКУД 2018

«На конференции очень интересная образовательная программа — здесь можно узнать что-то новое от людей, которые стоят на переднем крае технологий. Сейчас многогранная и быстрая жизнь, невозможно быть в курсе всего, поэтому важно общаться с экспертами в своих областях»

Максим Простаков,

«Русская медная компания»

Кроме насыщенной программы выступлений в демо-зоне свои разработки представили 9 компаний: VZOR Systems, BioSmart, TrueIP, Промет, «Электроника», Panasonic, Sigur, Simons Voss и Seagate.

Пришедших ждали нескольких новинок, а также проверенные временем решения от ведущих производителей, с которыми можно было познакомиться «вживую», поговорить с инженерами, уточнить детали.

«Провел много времени в демо-зоне — мне интересны прикладные вещи, то что можно использовать уже сейчас, а на стендах представлено много стоящих внимания разработок и оборудования».

Константин Корнеев, инженер

отдела АСУТП ЗАО «НПК ЯрЛИ»

«Мы молодая компания, занимаемся контролем доступа и приехали сюда познакомиться с новыми производителями, наладить деловые связи, найти поставщиков. Во-вторых, актуализировать свои знания по системам безопасности — я тезисно конспектирую, потом с главным инженером будем смотреть, что можно использовать, предлагать клиентам»

Ольга Синицына,

«ВИДИКОН: Системы безопасности»

Среди участников — представители крупнейших компаний: Сбербанк, Лукойл, Концерн «Калашников», Зарубежнефть, ФНПЦ ННИИРТ, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», НЛМК, ФЦНИВТ СНПО «Элерон», Южно-Уральская ГПК, Русская медная компания, MERLION, Башхим, Softline, КРОК и другие.

Сфера деятельности компаний-участников, по данным организаторов, такова: 41,7% - инсталляторы, 25,7% - конечные пользователи, 18,5% – производители оборудования безопасности, 14,1% – IT-интеграторы.

Если говорить о профессиональном составе участников, то 46,6% пришедших – представители топ-менеджмента компаний, 27,5% - инженеры или ведущие инженеры, менеджеров и руководителей проектов – 22,8%, IT-специалистов – 3,1%.

География компаний-участников СКУД 2018 – Россия, Белоруссия, Франция, США, Япония, Южная Корея и Германия.