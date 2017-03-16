Выставки \\ 16.03.2017 16:04

В программе IX Сибирского форума СИИС – 2017 представлена секция «ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров». Организатором секции выступает Учреждение Западно-Сибирское Метеоагентство, ФГБУ СибНИГМИ.

В ходе мероприятия эксперты обсудят основные проблемы Ситуационных центров в России, перспективные идеи и подходы к их развитию. К тому же, будет рассмотрена тема обеспечения безопасности жизнедеятельности в периоды ЧС при помощи IT-технологий.

Изначально создатели Ситуационных центров видели своей целью:

• повысить эффективность работы администрации и наладить взаимодействие СЦ (ситуационных центров) и органов исполнительной власти всех уровней;

• обеспечить мониторинг обстановки (в периоды развития ЧС в масштабе реального времени) и предоставлять руководителям оперативную, детализированную информацию;

• оказать информационную поддержку и координацию оперативных управленческих решений на основе геопространственной информации;

• смоделировать развитие ситуаций и предварительную оценку эффективности принимаемых решений (хозяйственных, экономических, обеспечивающих безопасность).

По словам заместителя директора по НР Западно-Сибирского Метеоагентства Хайбуллиной Людмилы Султановны, в ходе создания и эксплуатации Ситуационных центров в России обозначился ряд проблем, которые затрудняют их эффективную работу.

К ним относятся непроверенные источники информации, отсутствие оперативного взаимодействия между уже существующими СЦ министерств, ведомств, региональных органов государственной власти, недостаток финансирования и многое другое.

Согласно опросу ведущих специалистов Ситуационных центров по формализованной анкете, удалось выявить, что СЦ не стали информационной площадкой для лиц, принимающих решения, не встроены в цепочку принятия решений, не используются в качестве инструмента руководителями органов федеральной, региональной власти и других организаций.

– Среди руководителей и сотрудников центров нет четкого понимания роли и места ситуационных мероприятий в процессе принятия управленческих решений. К тому же большинство мероприятий – это видеоконференции, так как аппаратное и техническое обслуживание позволяет проводить только видеоконференции и презентации, – пояснила Людмила Хайбуллина.

На сегодняшний день для обеспечения безопасности жизнедеятельности в периоды ЧС в Новосибирской области, Алтайском крае, в Томской области территориальные учреждения МЧС России используют ГИС (географическая информационная система) «Погода, гидрология в реальном времени» для периодов ЧС, в ресурсе оперативно отражаются и трансграничные угрозы переноса ЧС природного характера. Существует возможность подключить и все другие территории Сибири и даже Урала, однако есть противоречия между МЧС России и Росгидрометом. -

– Специалисты МЧС России требуют, чтобы вся оперативная информация была им доступна для принятия решений в периоды ЧС, а Департамент Росгидромета по Сибирскому ФО ограничивает передачу информации форматом ФП РСЧС ШТОРМ: передача штормовых оповещений и предупреждений по определенному списку получателей по телефону и почте. Необходимо преодолеть эту позицию: гидрометслужба не имеет права ограничивать доступ к государственным данным только на том основании, что Росгидромет сокращает объемы финансирования, – поделилась эксперт.

Напомним, что секция «ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров» состоится 13 апреля. В качестве приглашенных экспертов будут присутствовать специалисты из Москвы, Томска, Красноярска, Новосибирска.

Приглашаем и ждём всех! МЫ всегда открыты для сотрудничества и предложений!

До встречи на СИИС-2017!