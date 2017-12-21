ИТ-форум в Краснодаре: стартовала запись на BIT-2018!

ИТ-форум в Краснодаре: стартовала запись на BIT-2018!

ИТ-форум в Краснодаре: стартовала запись на BIT-2018!

Выставки \\ 21.12.2017 10:48

Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» в Краснодаре, который пройдет уже в конце января

Стартовала регистрация на Международный ИТ-Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV», или BIT-2018 в Краснодаре. Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, корпоративным аудио- и видеорешениям, а также всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса, состоится 25 января!

 

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Программа BIT-2018 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной. Так, в тематику Форума входят следующие направления:

 

  • Вопросы применения ИТ в бизнесе
  • Облачные технологии и решения
  • Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве
  • ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания
  • Передача звука и видео по сетям. АТС, построение контакт-центров и охранных систем и другие применения IP-технологий
  • Профессиональные аудио-/видеорешения для бизнеса
  • Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами
  • Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль
  • Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес
  • Информационная безопасность и сертификация
  • Бизнес-аналитика (Business Intelligence)
  • и пр.

 

Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему Форуму в Краснодаре можно посмотреть здесь.

 

Внимание! Число мест ограниченоспешите занять лучшие из них на BIT-2018!

 

На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg – присоединяйтесь!

 

*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений! Подробнее – в разделе Условия участия.

 

Все, что касается BIT-2018 в Краснодаре, можно найти на официальном сайте мероприятия: www.krasnodar-2018.ciseventsgroup.com.

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