В Екатеринбурге состоялась конференция "Будни информационной безопасности"

Выставки \\ 04.04.2018 11:06

3 апреля 2018 года в Екатеринбурге состоялась важная конференция в сфере IT и безопасности.

Открытие нового офиса компании ИнфоТеКС, ведущего отечественного разработчика программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, прошло в рамках конференции цикла «Будни информационной безопасности» 3 апреля 2018 в Екатеринбурге. Новый филиал стал восьмым региональным отделением компании – в настоящее время офисы ИнфоТеКС работают в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Томске, Уфе, Ростове-на- Дону и Нижнем Новгороде.

«Открытие представительства в Екатеринбурге обусловлено ростом спроса в Свердловской области на высокотехнологичные продукты и решения ИнфоТеКС в сфере защиты информации», — комментирует Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании. — Появление нового офиса будет содействовать развитию нашей партнерской сети как в регионе, так и в Уральском федеральном округе в целом. Также отмечу, что с началом работы офиса в Екатеринбурге ИнфоТеКС завершает план по открытию своих филиалов во всех ФО России».

В ходе конференции «Будни информационной безопасности» компания ИнфоТеКС заключила соглашение с ПАО «Ростелеком», целью которого является выработка направлений для проведения совместных консультаций по вопросам создания и сопровождения системы межведомственного электронного взаимодействия в Макрорегиональном филиале «Урал» (ПАО «Ростелеком»). Участники конференции обсудили проблемы практической безопасности информационных систем; вопросы нормативно правового-регулирования; эффективные методы противодействия хакерским атакам; роль центров мониторинга в обеспечении информационной безопасности и другие вопросы.

О ГК «ИнфоТеКС»

Компания ИнфоТеКС (ОАО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы») – один из первых в мире разработчиков программных и программно-аппаратных VPN-решений. Основана в 1991 году. Флагманская разработка компании – технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети.

ИнфоТеКС входит в ТОП-5 крупнейших компаний России в сфере защиты информации (согласно рейтингу CNews).

В ГК ИнфоТеКС входит 4 компании: «ИнфоТеКС Интернет Траст» (услуги защиты информации, в том числе в области систем электронного документооборота); «Перспективный Система менеджмента качества ИнфоТеКС сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008. Продукты

ИнфоТеКС регулярно проходят сертификацию в ФСБ России и ФСТЭК России, а также в отраслевых системах

сертификации.»; ООО «Системы практической безопасности» и НОЧУ ДПО «Учебный центр ИнфоТеКС», который сотрудничает с ведущими ВУЗами страны. Совокупный оборот компании превышает 4 млрд рублей, количество сотрудников – более 1000 человек.

Система менеджмента качества ИнфоТеКС сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008. Продукты ИнфоТеКС регулярно проходят сертификацию в ФСБ России и ФСТЭК России, а также в отраслевых системах сертификации.