Информационная уязвимость
Информационная уязвимость
Выставки \\ 31.03.2017 14:04
Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск
ФГУП «НТЦ «Атлас» – крупнейшее предприятие в России, которое создает продукты в области информационной безопасности. В 2016 году «Атлас» отметил свое 65-летие. За эти годы предприятием реализовано огромное количество проектов локального и федерального уровней. 12-13 апреля «Атлас» представит свои проекты на форуме СИИС-2017 в Академпарке.
В прошлом году НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» презентовал программную платформу LifeRay Russian Edition, которая является отечественной альтернативной таким иностранным решениям как Microsoft SharePoint, SAP и прочих. Какими новыми разработками в сфере ИБ будете удивлять в этом году?
— За год мы запустили два новых продукта в области ИБ: «Заслон» и «Атлас.doc». Система «Заслон» борется с DDos-атаками и Ботами, защищает от воровства контента. «Заслон» соответствует международным стандартам безопасности Visa и MasterCard. Система «Атлас.doc» формирует проектные и организационно распорядительные комплекты документов, отвечающие требованиям по безопасности, предъявляемым к ИСПДн и ГИС ФСТЭК, ФСБ и Роскомнадзором.
На форуме СИИС-2016 НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» был организатором круглого стола «Импортозамещение ПО», в этом году эта тема также будет подниматься. Какие новые проблемы или тенденции появились?
— Сейчас на российском рынке ИБ превалируют отечественные разработки, поэтому большой актуальности в импортозамещении нет. Мы будем делать упор на российских проектах в области ИБ и представим их на форуме.
НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» предлагает ряд услуг в области ИБ. На ваш взгляд, какие услуги наиболее востребованы сейчас?
— Актуальными на сегодняшний день являются услуги защиты распределенных ГИС, ИСПДн, АСУ ТП КВО, в том числе на федеральном уровне. Когда требуется не просто защитить региональный сегмент, а целый ряд центров обработки данных, связанных между собой, и множество организаций, подключаемых к ним. Грамотно выстроить систему защиты с применением средств, которые позволят не только обезопасить информационную систему с минимальным вмешательством в бизнес-процесс не является достаточным. Необходимо производить централизованный сбор событий ИБ, с возможностью анализировать риски и искать векторы атак.
Чаще все же задачу дробят и выделяют ряд мероприятий, которые нужно осуществить в первую очередь, например, комплексный аудит, защита от DDos-атак и ботов, защита от целенаправленных атак, централизованное управление доступом и т.д.
Вместе с развитием технологий информационной безопасности, развивается и нормативная база в области ИБ. Соответственно нужно корректировать не только технические меры защиты, но и организационные. Сейчас актуальной задачей является автоматизация проектных и организационно-распорядительных документов (ОРД), который позволяет не просто сформировать актуальный пакет ОРД, но и постоянно его корректировать в зависимости от изменяющегося законодательства и угроз.
На основе НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» создан учебный центр для подготовки специалистов в сфере ИБ. Какие преимущества получают ваши специалисты, если сравнивать с вузовскими выпускниками?
— Профессия возникла на стыке двух направлений: информационных технологий и технологий обеспечения безопасности. Вузы дают им основы, позволяющие выпускнику в дальнейшем работать в той или иной сфере ИБ. Но за время обучения студента технологии развиваются, законодательство меняется, появляются новые виды угроз. Требования работодателей к начинающим специалистам достаточно серьезные, а выпускники им не всегда соответствуют. Приходится давать возможность втянуться в предметную область.
В учебном центре «Атлас» весь преподавательский состав является практикующими сотрудниками с большим опытом работы. Подготовка происходит по востребованным программам, на самом современном оборудовании и с максимальным уклоном в практическую часть. Задача центра выпустить специалиста, который завтра начнет применять полученные знания на практике.
НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск — организатор секции «Технологии защиты информационной инфраструктуры»
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