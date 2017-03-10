«Информационная безопасность» на СИИС-2017

Выставки \\ 10.03.2017 17:06

На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.

В рамках форума эксперты компаний-организаторов «НТЦ «Атлас», Западно-Сибирское Метеоагентство, МЧС России по СФО, «Модульные Системы Торнадо», «СИБ» и приглашенные специалисты расскажут о современных трендах, проблемах, угрозах и инструментах защиты информации.

«Информационные технологии управляют всеми сферами нашей жизни, но всегда найдутся те, кто воспользуется этими данными в корыстных целях. – Комментирует модератор секции «Информационная безопасность» Борис Купряков. — На этом фоне в области информационной безопасности сложилась целая индустрия».

В рамках этого направления на Форуме будут работать 3 секции:

«Технологии защиты информационной инфраструктуры».

В секции будут подниматься вопросы безопасности информационных систем, персональных данных, государственных информационных систем, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, информационных систем открытого пользования и ключевых систем информационной инфраструктуры. Слушатели смогут узнать об:

Итогах прошлых лет и прогнозы по киберугрозам на 2017 год;

Изменение отраслевого законодательства;

Современные подходы в области информационной безопасности;

Тенденции развития методов атак и противодействия им.

Развитие средств защиты информации;

Развития средств централизованного мониторинга и управления ИБ;

Методы автоматизации организационной защиты;

Импортозамещение в области ИБ.

Организатором секции является Новосибирский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас». За год «Атлас» запустил два новых продукта в области информационной безопасности, которые будут представлены на форуме. ФГУП «НТЦ «Атлас» является крупнейшим предприятием в России в области обеспечения информационной безопасности, который в 2016-м году отметил свое 65-летие. За эти годы предприятием реализовано огромное количество проектов локального и федерального уровней.

Модератор секции – Сергей Туманов, руководитель Центра «Компьютерной безопасности» НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас».

«ИТ в обеспечении безопасности в периоды ЧС, оптимизации взаимодействия Ситуационных Центров».

Когда от принятого решения зависит жизнь человека, особенно важна помощь информационных технологий. Дистанционные или ситуационные центры – это специальные объекты, оснащённые средствами коммуникаций, для принятия решений и мониторинга объектов в ЧС.

Темы докладов:

«Комплексы моделирования и визуализации рисков, связанных с факторами окружающей среды», спикер – Алексей Колкер, директор ФГБУ СибНИГМИ.

«Использование данных дистанционного зондирования Земли для мониторинга ЧС», спикер – Ирина Соловьева, заместитель директора СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета».

«Опыт совместной работы ПАО "ГМК "Норильский никель" и администрации города Норильск по модернизации системы антикризисного управления городом и производственными объектами ГМК при реализации программы "Комфортный город" с включением в нее элементов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"», спикер – Валерий Терешков, Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Государственный советник РФ 3 класса.

«Особенности обеспечения поддержки принятия решений в области безопасного функционирования опасных производственных объектов при создании информационной системы для отдельной отрасли» – Диляра Каримова, директор Департамента экологического развития МЦУЭР.

«Мобильный метрологический комплекс дистанционного зондирования параметров и химического состава атмосферы, концепция», спикер – Сергей Фризен, Ген. Директор ООО СОЭЛТ.

ГИС ПГРВ для оперативного взаимодействия системы ЦУКС МЧС России, ЕДДС, ДДС отраслей, Ситуационных Центров на основе полных оперативных данных о состоянии окружающей среды», спикер – Хайбуллина Людмила Султановна, Зам. Директора по науке учреждения Западно-Сибирское Метеоагентство.

Организатор секции: Западно-Сибирское Метеоагентство, МЧС России по СФО.

Модератор – Людмила Хайбибулина, заместитель директора по НР учреждения Западно-Сибирского Метеоагентства.

«Информационная безопасность критически важных объектов».

Критически важный объект – это объект, нарушение работы, которого приведет к существенному снижению безопасности всего населения страны. О важности информационной безопасности на подобных объектах говорить не приходится. В рамках секции будут обсуждаться организационно-технические меры для защиты объекта, а также методики оперативной оценки защищенности в условиях проявления кибервоздействий.

«Наши разработки и накопленный опыт становятся особенно актуальными, когда встают вопросы снижения производственных затрат, экономии природных ресурсов, технического перевооружения промышленности и импортозамещения», – отмечает генеральный директор ООО «Модульные Системы Торнадо» Олег Сердюков.

Организаторы – ООО «Модульные Системы Торнадо», ООО «СИБ».

Модератор – Владимир Реутов, начальник отдела маркетинга ООО «СИБ».

Секции будут проходить в виде панельных дискуссий: выступление эксперта, после которого обсуждение. Каждый сможет задать вопрос или высказать мнение по данной теме.

Для справки:

Форум СИИС проводится с 2002 года и является ярким и значимым событием в деловой жизни ИТ-бизнеса всего Сибирского региона. Организатором Форума выступает Ассоциация «СибАкадемСофт», соорганизаторами и инициаторами секций и дискуссионных площадок Форума — сибирские ИТ-компании. Форум СИИС всегда проводился при поддержке и участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, Новосибирской торгово-промышленной палаты, Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного университета. Участники Форума - ведущие российские предприятия отрасли информационных технологий, объединения разработчиков и производителей программных продуктов, информационных систем, представители органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций и крупных промышленных предприятий.

Узнать подробную информацию о мероприятиях СИИС-2017 и зарегистрироваться можно на официальном сайте http://www.siis.pro