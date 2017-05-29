III отраслевая конференция «IT в финансовом секторе»

Выставки \\ 29.05.2017 10:48

Более 80 экспертов собрались на III отраслевой конференции «IT в финансовом секторе», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group.

Сессию «Стратегии развития IT в финансовом секторе. Какие инновации нужны бизнесу для успеха сегодня и завтра» Дмитрий Фаткин, Домашние деньги, открыл докладом «Инновации в области финтеха как инструмент партнерства и развития бизнеса». Дмитрий рассмотрел различные способы защита от мошенничества и нестандартные направлениях деятельности, а также поделился информацией о том, что для взаимодействия со всеми партнерами лучше разработать общую схему работы и постоянно развивать новые мобильные технологии. Михаил Попов, Talkbank, рассказал, как он видит банк будущего. Михаил рассмотрел проблемы банков (снижение доходов, давление со стороны регуляторов, изменения "экологии" банка) и проблемы клиентов (снижение доходов, низкая финансовая грамотность отсутствие сбережений). «Какие перспективы есть у банков в будущем?» - спросил Михаил у аудитории. И подчеркнул, что каждый банк должен для себя выбрать единственную стратегию: работать напрямую с конечным клиентом или же предоставлять свою инфраструктуру на условиях аренды FinTech компаниям.

Далее работу конференции продолжила панельная дискуссия «Границы для инноваций. Каковы основные тенденции автоматизации в финансовом секторе и как преодолеть барьеры развития IT-технологий?», модератором которой выступил Кирилл Кибалко, Быстроденьги. Участники дискуссии (Сергей Галицков, Юниаструм Банк, Михаил Попов, Talkbank, Алексей Благирев, Банк Открытие, Дмитрий Фаткин, Домашние деньги) обсудили на какие технологии лучше делать ставки в современном мире и как изменились приоритеты в финансовом секторе за последние несколько лет.

Алексей Благирев, Банк Открытие, в своем выступлении на тему «Карт-бланш на инновации: как организовать инфраструктуру для успешных технологических разработок?» рассказал о деятельности SMART-команд. «Важно дать возможность человеку делать то, что ему нравится, тогда будет действительно хороший результат», - подчеркнул Алексей. Необходимо найти правильную тактику работы с продуктом: выбрать несколько направлений бизнеса и сотрудничать со зрелыми людьми. Владимир Миронов, Samsung electronics Rus, рассмотрел вопросы мобильной безопасности и биометрии: как можно использовать готовый модуль и применять в работе особенности FIDO. Владимир привел примеры применение биометрии в платежных системах, банках, корпоративных системах. «Программные решения доступны и их можно внедрять в любое оборудование. Платформа SamsungKnox - конструктор, который подстраивается под нужды клиента», - закончил свое выступление Владимир.

Вячеслав Семенихин, ibox Global, выступил модератором сессии «Драйверы эффективности: роль IT в совершенствовании бизнес-процессов», в рамках которой Сергей Щербинин, Райффайзенбанк, и Николай Кныш, Райффайзенбанк, поделились с делегатами опытом и привели различные кейсы использования Agile. Сергей и Николай развенчали миф о внедрении Agile: учить нужно всех, а не только IT-директора, несмотря на то, что это дорого и долго. Agile не может самостоятельно произрасти снизу. Сейчас в Райффайзенбанке каждую неделю проводятся семинары по обучению Agile, где слушатели узнают, что это такое и как это работает, и все равно по мнению выступавших этого недостаточно. На данный момент есть ещё множество вопросов, которые предстоит решить. «Agile - это не про IT, а про общую культуру компании», - заключили спикеры. Ольга Чусова, Polymedia, представила тему «BI как инструмент в борьбе за эффективность» и сделала акцент на том, как анализ данных может повысить эффективность. Ольга подчеркнула, что согласно последним исследованиям, в современном мире сильно сократилось время на принятие решения, поэтому важно не только точно знать, какие данные есть в наличии, но и оперативно уметь их проанализировать. Важны скорость и качество предоставления информации, важна визуализация. И как результат – своевременный анализ данных, наличие выбора, ранжирование фокусов, использование "уроков прежних лет", заблаговременное управление.

Большой интерес вызвало выступление Кирилла Гурбанов, Сбербанк, который очень подробно рассказал о приоритизации бэклога: как в условиях ограниченных ресурсов и высокой скорости конкурентов делать нужные вещи в нужное время. Кирилл обозначил основные источники идей: клиенты (обращения в банк), исследования рынка, бизнес (конкуренты). Чтобы принять взвешенное решение важно помнить о следующих параметрах: гигиеничность (надо делать потому что надо), степень боли (количество запросов от клиента), охват среди пользователей (сколько клиентов затронет среди текущих пользователей), охват среди юридических клиентов (сколько компаний затронет среди тех, кто пользуется мобильным приложением), степень крутости (насколько это станет информационным поводом и повысит имидж банка), техническая сложность.

Наталия Масарская, Райффайзенбанк, аннулировала любую разбивку на бизнес и IT. В Райффайзенбанке всех необходимых специалистов собрали в одну команду и каждый раз при выпуске нового продукта вся командам следит за эффектом: как отреагировали клиенты. Вся работа построена открыто и прозрачно. Каждый сотрудник может высказать свое предложение, которое станет началом новой разработки.

Иван Паткин, Промсвязьбанк, представил доклад на тему «Мобильный банк для юридических лиц: технические инновации, передовые функции, обеспечение безопасности», в котором обозначил основные тренды на современном финансовом рынке и рассказал об опыте работы в Agile-команде. После завершения деловой части программы всех участников конференции ждал фуршет и возможность продолжить общение в неформальной обстановке.

Компания infor-media Russia благодарит всех спикеров, партнеров и слушателей, которые приняли участие в мероприятии. До новых встреч!