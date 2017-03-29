Hyperline расскажет о построении СКС для IP-видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Hyperline расскажет о построении СКС для IP-видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 29.03.2017 12:53
12 апреля 2017 года в Москве технический директор компании АБН, представляющей Hyperline в России, Игорь Собакарь, выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017.
Тема доклада - «СКС для видеонаблюдения» - не оставит равнодушным ни одного участника. Каждый специалист по проектированию сталкивается с необходимостью организовать ЛВС для видеонаблюдения. Игорь в своём выступлении расскажет, как это делать правильно, в соответствии со стандартами и нормами. Специалистам будет интересно узнать о новых возможностях для полевого монтажа, дополнительных требованиях к выбору кабеля для эксплуатации в помещениях и на улице, правилах расчёта оптоволоконной линии, и много другое.
Помимо Hyperline в конференции выступят представители и других ведущих вендоров отраслей видеонаблюдения и IT: Axis Communication, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Allied Telesis.
Не упустите возможность принять участие в первом отраслевом мероприятии для инженеров и проектировщиков видеонаблюдения, где «технари» напрямую общаются с «технарями». Концепция мероприятия: «Только полезная информации. Без маркетинга».
Регистрация на странице конференции по ссылке.
Также на странице вы можете оставить свой вопрос или пожелание к докладу Игоря Собакаря. Сделайте конференцию полезной для себя!
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