Форум «Безопасность на транспорте» начался с минуты молчания

Выставки \\ 07.04.2017 10:01

В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Открывая работу форума, председатель Общественного совета организатора форума АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы выразил соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего 4 апреля в петербургском метро.

«Это страшная трагедия, которая навсегда разделила жизнь тех, кто стал ее жертвами на «до» и «после». Предлагаю почтить память жертв теракта минутой молчания», - сказал Анатолий Выборный.

В своем докладе куратор форума отметил, что в настоящее время обеспечение транспортной безопасности - одно из важнейших условий для полноценного функционирования и развития государства, спокойной жизни наших граждан. Форум ежегодно задает ориентиры для совершенствования законодательства и государственной политики в этой сфере. Площадка создает условия для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом и является уникальной, поскольку вопросы транспортной безопасности обсуждаются в комплексе по двум ключевым направлениям: антитеррористическая защищенность и обеспечение технологической безопасности на транспорте.

Анатолий Выборный призвал участников активно участвовать в работе форума и направлять предложения в итоговую резолюцию, отметив, что, как показывает опыт прошлых форумов, инициативы, предложенные участниками форума, имеют реальное воплощение. Так, в прошлом году в адрес Оргкомитета поступило более 300 предложений, и многие из них уже взяты в работу профильными органами власти. К примеру, предложения форума нашли свое отражение в подготовленном Министерство транспорта РФ законопроекте о внесении изменений в ФЗ-16 «о транспортной сертификации».

Захряпин: необходимо расширить полномочия подразделений транспортной безопасности

Выступая на пленарном заседании VII Международного форума «Безопасность на транспорте», замминистра транспорта Николай Захряпин отметил, что одной из основных задач Минтранса России в области обеспечения транспортной безопасности является дальнейшее совершенствование профильного законодательства. Министерством транспорта РФ подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон о транспортной безопасности». В числе мер, предлагаемых Минтрансом, предложение наделить подразделения транспортной безопасности полномочиями по задержанию нарушителей и использовать служебных собак, электрошоки и искровые разрядников для защиты от актов незаконного вмешательства. Это позволит более эффективно проводить мероприятия по предотвращению и ликвидации нарушений и повысить уровень безопасности на транспорте.

Также министерство предлагает ввести для транспортных средств паспорта обеспечения безопасности и исключить необходимость категорирования, проведения оценки уязвимости и разработки планов обеспечения транспортной безопасности. По мнению министерства, это позволит сократить расходы и предоставить перевозчикам большую самостоятельность в вопросах планирования и реализации организационно-технических мероприятий.

В настоящий момент законопроект прошел первое чтение и готовится ко второму чтению в ГосДуме РФ.

Пресс-секретарь форума "Безопасность на транспорте" Игорь Рысев

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