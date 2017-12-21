Форум All-over-IP 2018: заказчики назвали 5 технологий 2018 года

Выставки \\ 21.12.2017 09:57

По итогам 10-го Международного форума All-over-IP 2017 доля корпоративных потребителей в общей численности посетителей выросла и достигла 25%. Из них 28% управляют объектами с массовым пребыванием людей (транспорт, ритейл) и 27,4% – производственными и критически важными объектами (ТЭК, промышленность). Поэтому в 2018 году мы продолжим создавать для заказчиков специальный контент. В частности, планируется обсуждение эффектов, которые может дать применение новых технологий в различных отраслях.

Бронируйте участие в форуме All-over-IP 2018 по ценам 2017 года до 25 декабря:

https://www.all-over-ip.ru/book-now-2018

1. Наибольший интерес заказчиков вызвали конференции "Умный город" (43%), "Машинное зрение" (38%), "Интегрированные системы безопасности" (37%) и "Биометрия" (31%).

2. В экспозиции наибольшим вниманием заказчиков пользовались компании Abloy, Dahua Technology, ITV | AxxonSoft, Microdigital, QTECH, RVi Group, ААМ Системз, Бевард, Болид, ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ, Интегра-С.

3. В 2017 году заказчики инвестировали или планировали наибольшие инвестиции в интегрированные системы безопасности (36,7%), биометрические технологии (33,3%), умную аналитику (30%), а также применяли видеонаблюдение за рамками задач безопасности (30%).

4. Среди самых перспективных технологий 2018 года заказчики называют искусственный интеллект, глубинное обучение и нейросети (41,9%), слияние СКУД и ERP-систем (36%), объектное хранение данных (35,5%), распространение больших данных (25,8%) и кибербезопасность (25,8%).

Андрей Хрулев, директор по развитию, Центр Речевых Технологий

"Для меня форум All-over-IP – это главная площадка для общения партнерами и техническими специалистами заказчиков. Год от года техническая подкованность заказчиков неуклонно растет. Если раньше мы показывали клиентам красивые презентации, то сейчас они все больше интересуются техническими подробностями. Многие заказчики знают даже архитектуру нейронных сетей и разбираются в их нюансах. Нам это импонирует, мы начинаем общаться с клиентами во многом на одном языке. Форум All-over-IP как раз позволяет вести такой диалог".

Бронируйте участие в форуме All-over-IP 2018 по ценам 2017 года до 25 декабря.

Подавайте заявки здесь (https://www.all-over-ip.ru/book-now-2018) или обращайтесь к Ирине Суриной: +7 (495) 6470442, surina@groteck.ru.

Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

11-й Международный форум All-over-IP 2018

21–23 ноября 2018

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru