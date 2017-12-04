Форум All-over-IP 2017: в Москве наметили карту будущего

Форум All-over-IP 2017: в Москве наметили карту будущего

Форум All-over-IP 2017: в Москве наметили карту будущего

Выставки \\ 04.12.2017 16:54

Юбилейный форум All-over-IP 2017, который прошел в 10 раз в Москве с 22 по 24 ноября, показал, что технологическая революция продолжается. И продолжается не менее интенсивно, чем десятилетие назад. Спонсорами форума стали: ITV | AxxonSoft, Basler AG, dormakaba, Dahua Technology, Intra, Центр Речевых Технологий. Партнером форума выступило Русское биометрическое общество.

Технологическая революция продолжается

 

В 2008 году форум All-over-IP начинался на волне технологического обновления индустрии видеонаблюдения и безопасности. В то время мы ожидали, что тренд перехода от аналоговых на IP-устройства и объединение их в сеть продлится лет 5. Прошло два раза по 5 лет; один эволюционный этап сменял другой; количество устройств, объединенных в сети, обслуживающие задачи управления безопасностью, городами, промышленностью, транспортом, товародвижением, стало огромным; индустрия пополнилась сотнями новых игроков.

 

Форум All-over-IP 2017 стал отражением обновленной IP-индустрии и показал, что десятилетие спустя усталости на стороне разработчиков, производителей, интеграторов, инсталляторов, проектно-монтажных организаций и заказчиков не чувствуется. В этом году участники и посетители форума впервые общались и вели совместную работу в течение трех дней. Число участников выросло до 121.

 

Вырабатываются подходы к инвестициям

 

Перед поставщиками технических решений открываются новые перспективы, а перед заказчиками стоят сложные инвестиционные решения. Почему? Грандиозное технологическое обновление, помноженное на варианты развития будущего, в котором Интернет вещей меняет жизнь, дает обилие деловых и управленческих развилок.

 

В такой ситуации форум All-over-IP 2017 стал местом, где можно почувствовать и выработать правильный подход к инвестициям в технологии, понять, чего хотеть и обязательно прорабатывать заказчикам, каналам продаж и производителям. За три дня форум посетили 4496 человек. Новая адженда и новые предложения участников дали рост аудитории форума. Доля новых посетителей от общей аудитории составила 66%.

 

Андрей Мирошкин, генеральный директор компании "Гротек": "Мы наблюдаем высокую инновационность решений, необходимость дополнительной квалификации и перестройку основной сбытовой модели. Участники форума говорят, что мало места на рынке остается компаниям, просто перепродающим оборудование. Современный мидмаркет не может существовать, если не выбирает себе специализацию и не улучшает свою экспертизу в тех или иных технологиях и вопросах применения, то есть не вдается в специфику заказчиков и не создает вертикальных решений".

 

Потребность в экспертизе растет

 

Увеличился интерес к дискуссиям, проходящим на форуме All-over-IP, поскольку эксперты обмениваются не только представлениями о будущем, но и предложениями, что надо делать сегодня, чтобы преуспевать и чтобы инвестиции в технологии незамедлительно приносили отдачу. В этом году потребность в экспертизе установила рекорд за 10 лет. Численность посетителей деловой программы выросла на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составила 1030 человек.

 

Ольга Федосеева, программный директор форума All-over-IP: "Интеллектуальный потенциал участников форума позволяет формировать повестку дня для всей российской индустрии высоких технологий и территорий, окружающих Россию. По материалам, мотивам обсуждений и докладов форума All-over-IP 2017 мы готовим для обобществления карты будущего и дорожные карты, как к этому будущему двигаться".

 

Бронируйте участие в форуме All-over-IP 2018 по ценам 2017 года до 25 декабря.
Подавайте заявки здесь (https://www.all-over-ip.ru/book-now-2018) или обращайтесь к Ирине Суриной: +7 (495) 6470442, surina@groteck.ru.

 

Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

 

11-й Международный форум All-over-IP 2018

21–23 ноября 2018

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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