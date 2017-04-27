Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект ...
Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 27.04.2017 14:35
26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.
Фильм создан по заказу Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, имеет Прокатное удостоверение. Сценарий к фильму написан в творческом содружестве с Народным артистом Российской Федерации Виктором Мережко.
Картина повествует об истории девушки, которая влюбилась в члена религиозной террористической группировки. В нем поднимаются вопросы безопасности граждан, существования религиозных сект и вербовки людей в террористические организации.
«Своей киноработой я хочу не столько обличить экстремизм (это само собой разумеется), сколько попытаться разобраться в причинах, по которым люди готовы круто изменить свою жизнь, стать фанатично преданными безумным идеям, вплоть до совершения самоподрыва. Могут сказать: их запутали, запугали, применили психотехники, гипноз… Но дело здесь не в психологической обработке, не в гипнотических техниках и не в запугивании, хотя и это несомненно присутствует. Корни проблемы лежат в бездуховности и нашем равнодушии к своему духовному миру. Вот главный бич человечества. Как гордость является матерью всех грехов, так и бездуховность порождает в обществе серьезнейшие проблемы, которые, если их не решать, будут только усугубляться и множиться», – рассказал Александр Новопашин в одном из интервью во время съемок фильма. (Источник: http://novopashin.livejournal.com)
Показ состоится в концертном зале Grand Hall Siberia (ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»). Приглашаются все желающие. Вход свободный.
Для справки, священник Александр Новопашин – известный миссионер, известен своей антисектантской деятельностью. Сегодня при Александро-Невском соборе действует основанный им крупнейший за Уралом Информационно-консультационный центр по вопросам сектантства, специалисты которого провели десятки тысячи консультаций и вывели из деструктивных сект и культов тысячи человек. Александр Новопашин создал две документальных и две игровых картины. Фильм «Рядом с нами» (2016 г.) – вторая полнометражная художественная картина.
Актерский состав картины: Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров, Заслуженные артистки России Людмила Мальцева и Елена Борзова, Заслуженный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Сергей Маховиков, Лариса Шахворостова, Денис Береснев, Илья Оболонков, Екатерина Вилкова, Мария Аврамкова, Арина Маракулина и другие.
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