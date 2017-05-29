Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии
Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии
Выставки \\ 29.05.2017 15:53
В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».
RUБЕЖ. Мероприятие посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Напомним, «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» проводится впервые. Экспозиция пройдет в несколько этапов и завершится 27 мая открытым показом техники с демонстрацией ее боевых возможностей. Зрители также смогут оценить навыки владения оружием и военной техникой бойцов спецподразделений.
“Код ИБ” по-грузински
Выставки \\ 29.05.2017 12:04 \\ Обсудить ()
На минувшей неделе Кот ИБ впервые ступил на грузинскую землю. Как это было, читайте в нашем отчете.
IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности»
Выставки \\ 29.05.2017 10:58 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на IV отраслевой конференции «IT в ТЭК: время эффективности», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем, НИИ СОКБ и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group. При участии Российского Энергетического Агентства.
III отраслевая конференция «IT в финансовом секторе»
Выставки \\ 29.05.2017 10:48 \\ Обсудить ()
Более 80 экспертов собрались на III отраслевой конференции «IT в финансовом секторе», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group.
Опубликован видеоотчет о конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 25.05.2017 11:27 \\ Обсудить ()
Очень скоро начнем подготовку к PROIPvideo2018. До встречи на PROIPvideo2018!
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков
Выставки \\ 23.05.2017 17:08 \\ Обсудить ()
Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017 09:22 \\ Обсудить ()
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA
Выставки \\ 19.05.2017 09:48 \\ Обсудить ()
Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.
ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям
Выставки \\ 17.05.2017 09:53 \\ Обсудить ()
Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.
День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске
Выставки \\ 12.05.2017 16:01 \\ Обсудить ()
Уважаемые коллеги!
Баку на один день станет столицей информационной безопасности
Выставки \\ 10.05.2017 11:39 \\ Обсудить ()
25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”
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