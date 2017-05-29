Дмитрий Рогозин посетил выставку вооружения и техники Росгвардии

Напомним, «День передовых технологий правоохранительных органов РФ» проводится впервые. Экспозиция пройдет в несколько этапов и завершится 27 мая открытым показом техники с демонстрацией ее боевых возможностей. Зрители также смогут оценить навыки владения оружием и военной техникой бойцов спецподразделений.

В городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» проходит новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».

IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности» Выставки \\ 29.05.2017 10:58 \\ Обсудить ( ) Более 80 экспертов собрались на IV отраслевой конференции «IT в ТЭК: время эффективности», которая прошла 18 мая 2017 г. в DoubleTree by Hilton Moscow. Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Samsung, Polymedia, Центр аналитических систем, НИИ СОКБ и mobile cat, официальный технологический партнер – Interactive Group. При участии Российского Энергетического Агентства.