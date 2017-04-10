Для болельщиков на Кубке Конфедераций 2017 и Чемпионате мира по футболу 2018 будет ...

Для болельщиков на Кубке Конфедераций 2017 и Чемпионате мира по футболу 2018 будет организован бесплатный проезд

Для болельщиков на Кубке Конфедераций 2017 и Чемпионате мира по футболу 2018 будет организован бесплатный проезд

Выставки \\ 10.04.2017 09:30

Об этом сообщил на форуме «Безопасность на транспорте» Андрей Калашников заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018». Паспорт болельщика (так называемый Fan ID), который будет обязан получить каждый зритель на соревнованиях, даст право бесплатного проезда от аэропорта/вокзала до города, внутри города между точками проведения соревнований, а также между городами-организаторами.

Для перевозки болельщиков на время проведений соревнований будут запущены дополнительные комфортабельные поезда. Сейчас Транспортная дирекция разрабатывает специальную систему опознавания бесплатных автобусов и турникетов для бесплатного прохода в метро, которые позволят болельщикам легко находить их в городах. Организация бесплатного проезда между городами проведения соревнований – это уникальный опыт, который ранее в мире никогда не применялся.

Напомним, что Кубок Конфедераций пройдет 17 июня-2 июля 2017 года в 4 городах России, а Чемпионат мира по футболу 14 июня-14 июля 2018 года в 11 городах.

Новости Выставки

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Уровень безопасноcти в России выше среднемирового

Уровень безопасноcти в России выше среднемирового

Выставки \\ 07.04.2017 13:09 \\ Обсудить ()

В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте», организованный АНО «Общественный форм «Безопасность на транспорте».

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ТБ Форум 2018 является одним из крупнейших съездов транспортников России и стран СНГ. Специалисты по безопасности обсуждают новейшее законодательство в сфере транспортной безопасности и отсматривают для своих объектов актуальное оборудование.

Форум «Безопасность на транспорте» начался с минуты молчания

Форум «Безопасность на транспорте» начался с минуты молчания

Выставки \\ 07.04.2017 10:01 \\ Обсудить ()

В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Открывая работу форума, председатель Общественного совета организатора форума АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы выразил соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего 4 апреля в петербургском метро.

Профессионалы обсудят вопросы информационных технологий

Профессионалы обсудят вопросы информационных технологий

Выставки \\ 07.04.2017 09:54 \\ Обсудить ()

В ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России 19 апреля состоится Межведомственная научно-практическая конференция «СПЕЦ-информационные технологии».

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от террористов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят вопросы защиты метро от террористов

Выставки \\ 06.04.2017 10:00 \\ Обсудить ()

6-7 апреля в Санкт-Петербурге пройдет VII Международный форум «Безопасность на транспорте», на котором обсудят вопросы антитеррористической защиты транспортного комплекса России. В связи с последними трагическими событиями в Санкт-Петербурге вопросам защиты метрополитена от террористов будет уделено особое внимание.

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте

Выставки \\ 05.04.2017 12:32 \\ Обсудить ()

6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

ТБ Форум 2018: представители авиакомпаний и аэропортов готовы встретиться с производителями

Выставки \\ 04.04.2017 14:00 \\ Обсудить ()

ТБ Форум 2018 собирает на одной площадке директоров по безопасности авиакомпаний и аэропортов России и СНГ. Первых лиц сферы авиационной безопасности интересуют встречи с представителями Росавиации в рамках деловой программы и поиск оборудования для своих объектов в экспозиции. В центре внимания – досмотровое оборудование, системы ограждения периметра и видеонаблюдение.

Информационная уязвимость

Информационная уязвимость

Выставки \\ 31.03.2017 14:04 \\ Обсудить ()

Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

Выставки \\ 31.03.2017 13:58 \\ Обсудить ()

6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.

СИИС в этом году будет огненным!

СИИС в этом году будет огненным!

Выставки \\ 30.03.2017 11:07 \\ Обсудить ()

IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.

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Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.

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