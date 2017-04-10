Для болельщиков на Кубке Конфедераций 2017 и Чемпионате мира по футболу 2018 будет ...

Выставки \\ 10.04.2017 09:30

Об этом сообщил на форуме «Безопасность на транспорте» Андрей Калашников заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018». Паспорт болельщика (так называемый Fan ID), который будет обязан получить каждый зритель на соревнованиях, даст право бесплатного проезда от аэропорта/вокзала до города, внутри города между точками проведения соревнований, а также между городами-организаторами.

Для перевозки болельщиков на время проведений соревнований будут запущены дополнительные комфортабельные поезда. Сейчас Транспортная дирекция разрабатывает специальную систему опознавания бесплатных автобусов и турникетов для бесплатного прохода в метро, которые позволят болельщикам легко находить их в городах. Организация бесплатного проезда между городами проведения соревнований – это уникальный опыт, который ранее в мире никогда не применялся.

Напомним, что Кубок Конфедераций пройдет 17 июня-2 июля 2017 года в 4 городах России, а Чемпионат мира по футболу 14 июня-14 июля 2018 года в 11 городах.