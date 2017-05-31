«День передовых технологий правоохранительных органов РФ» открылся в ...

Выставки \\ 31.05.2017 11:01

В четверг, 25 мая, в городе Красноармейск Московской области на полигоне НИИ «Геодезия» открылся новый научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации».

RUБЕЖ. Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел РФ при поддержке Коллегии Военно-промышленной комиссии.

Форум открыл директор Нацгвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками Национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов. Он отметил, что по итогам сегодняшнего мероприятия лучшие образцы современной техники поступят на вооружение Росгвардии и других правоохранительных органов. Выставка способствует повышению эффективности отечественного оборонно-промышленного комплекса и обеспечению безопасности граждан РФ, добавил Золотов.

На форум аккредитовалось более 230 ведущих отечественных предприятий, работающих по гособоронзаказ. Вся продукция разделена на двенадцать тематических направлений – кластеров, большая часть которых представлена вооружениями и средствами охраны, системами радиосвязи, оборудованием транспорта, морской и авиационной техникой. На выставке присутствуют более 60 единиц военной спецтехники, свыше 50 видов стрелкового оружия, боеприпасы, прицельные комплексы, новейшие системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и БПЛА, технические средства медслужбы, РХБЗ, разведки, электроника.

Кластер «Системы и средства информационного управления и радиосвязи, специальная радиоэлектроника» представлен более 380 изделиями, в том числе, комплексами противодействия беспилотным летательным аппаратам, системами видеонаблюдения, мобильными пунктами досмотра, экспресс-анализаторами наркотических веществ и металлодетекторами.

В рамках кластера «Многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы. Геоинформационное обеспечение» участникам форума продемонстрируют БПЛА и спецтехнику для борьбы с ними, а также тепловизоры.

На кластере «Тыловое обеспечение. Экипировка. Строительство» производители покажут более 500 комплектов одежды и обуви, свыше 100 видов экипировки военнослужащих, более 50 различных видов палаток, мобильные полевые бани и кухни, спорткомплексы для занятий в полевых условиях. Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с новейшими средствами охраны АЭС и флота, дирижаблями и беспилотниками для АПК «Безопасный город», снайперским оружием и робототехникой. Наиболее удачные образцы по итогам форума будут протестированы специалистами, и в случае успеха поступят на вооружение в Росгвардию.

«День передовых технологий» проводится впервые. Экспозиция пройдет в несколько этапов и завершится 27 мая открытым показом техники с демонстрацией ее боевых возможностей. Зрители также смогут оценить навыки владения оружием и военной техникой бойцов спецподразделений.